В АТБ заявили, что сравнивать цены в супермаркетах со стоимостью услуг в закупках Минобороны некорректно

“В принципе, это абсолютно некорректное сопоставление. Мое субъективное профессиональное мнение как журналиста и коммуникационщика: такие сравнения сразу дают мне основания понимать, что это заранее манипулятивный материал с определенной задачей. И мы сейчас не будем обсуждать профессиональные качества журналиста, готовившего этот материал. Но это некорректное сопоставление. Относительно стоимости услуг и товара в магазине – там достаточно факторов и составляющих, которые создают окончательную цену продукта. И это отличается от формирования цены того товара, который закупается государственным институтом для нужд подразделений ВСУ. Поэтому это совершенно разные вещи”, – заявил он.
Демченко добавил, что такие сети, как АТБ, только продают продукты, но не развозят их на разные локации.
“Компания АТБ – это продуктовый ритейл. Мы – магазины, мы продаем продукты питания. Услуга – это более широкое понятие, это и закупка, и хранение, и иногда приготовление. То есть каждая из этих составляющих чего-то стоит. И если так говорить, то логично, что стоимость такой услуги априори была бы выше стоимости отдельного продукта питания, который стоит на полке”, – сказал представитель АТБ.
Он отметил, что крупным ритейловым компаниям невыгодно участвовать в государственных тендерах, так как это нерентабельно и несет в себе высокие риски.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
23 января состоялось еще одно заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали министра обороны Алексея Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.
24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку своего заместителя Вячеслава Шаповалова. Замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".