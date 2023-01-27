В АТБ заявили, что сравнивать цены в супермаркетах со стоимостью услуг в закупках Минобороны некорректно

“В принципе, это абсолютно некорректное сопоставление. Мое субъективное профессиональное мнение как журналиста и коммуникационщика: такие сравнения сразу дают мне основания понимать, что это заранее манипулятивный материал с определенной задачей. И мы сейчас не будем обсуждать профессиональные качества журналиста, готовившего этот материал. Но это некорректное сопоставление. Относительно стоимости услуг и товара в магазине – там достаточно факторов и составляющих, которые создают окончательную цену продукта. И это отличается от формирования цены того товара, который закупается государственным институтом для нужд подразделений ВСУ. Поэтому это совершенно разные вещи”, – заявил он.

Демченко добавил, что такие сети, как АТБ, только продают продукты, но не развозят их на разные локации.

“Компания АТБ – это продуктовый ритейл. Мы – магазины, мы продаем продукты питания. Услуга – это более широкое понятие, это и закупка, и хранение, и иногда приготовление. То есть каждая из этих составляющих чего-то стоит. И если так говорить, то логично, что стоимость такой услуги априори была бы выше стоимости отдельного продукта питания, который стоит на полке”, – сказал представитель АТБ.

Он отметил, что крупным ритейловым компаниям невыгодно участвовать в государственных тендерах, так как это нерентабельно и несет в себе высокие риски.