"И мандарины, и апельсины, и гранаты, и картофель, и мясо, и печенка". Полковник ВСУ рассказал, что в армии нет проблем с питанием

"Вопросов нет, это я чисто по своему подразделению говорю. Если бы что-то было не так, поверьте, я бы этот вопрос поднял. Голодных объективно нет, меню очень разнообразное. В еде бойцов тоже никто не ограничивает, если не наелся, то идешь и берешь вторую порцию, никто за руку тебя не возьмет и ничего не отберет", – отметил он.
Полковник ВСУ рассказал, чем кормят военных.
"У нас все прекрасно – я полчаса как с обеда, у нас и мандарины, и апельсины, и гранаты, и картофель, и мясо, и печенка. Завтрак тоже был хороший, порции нормальные, бойцы наедаются, никаких нареканий нет", – подчеркнул Серков.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
23 января состоялось еще одно заседание комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали министра обороны Алексея Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.
24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку своего заместителя Вячеслава Шаповалова. Замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".