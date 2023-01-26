"И мандарины, и апельсины, и гранаты, и картофель, и мясо, и печенка". Полковник ВСУ рассказал, что в армии нет проблем с питанием

"Вопросов нет, это я чисто по своему подразделению говорю. Если бы что-то было не так, поверьте, я бы этот вопрос поднял. Голодных объективно нет, меню очень разнообразное. В еде бойцов тоже никто не ограничивает, если не наелся, то идешь и берешь вторую порцию, никто за руку тебя не возьмет и ничего не отберет", – отметил он.

Полковник ВСУ рассказал, чем кормят военных.

"У нас все прекрасно – я полчаса как с обеда, у нас и мандарины, и апельсины, и гранаты, и картофель, и мясо, и печенка. Завтрак тоже был хороший, порции нормальные, бойцы наедаются, никаких нареканий нет", – подчеркнул Серков.