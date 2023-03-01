Минобороны обнародовало обновленные договоры на закупку услуги питания для военных. Яйца больше не по 17 грн

"Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков возможности учитывать инфляцию и другие риски. Цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику. То есть Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовых, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание, возмещение коммунальных расходов и другие мероприятия согласно заявкам командиров воинских частей в определенных в заявках местах", – говорится в релизе.
Все эти расходы заложены в стоимость слуги, подчеркнули в Министерстве.
Согласно каталогам, цена яиц, спровоцировавшая скандал в январе, составляет от 8 до 9 грн за штуку в зависимости от договора. Стоимость, например, белокочанной капусты, варьируется от 16,20 грн за 1 кг до 26,20 грн.
Как отметили в Центре противодействия коррупции, "это уже лучше, но вопросы остаются".
"Согласно Госстату, для сравнения, средняя рыночная цена яиц в январе этого года составила 6,31 грн за штуку. Кстати, аудиторы подтвердили, что цена яиц в скандальных контрактах Минобороны была 17 грн за штуку, а не килограмм или литр", – добавили в ЦПК и поинтересовались, "почему пограничники могут покупать яйца за 5,2–6,6 грн за штуку, а Минобороны не может".
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В частности, там говорилось, что стоимость яиц – 17 грн за шт.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено". Он утверждал, что в распоряжение СМИ попал документ, где "указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку".
"Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам 1 кг яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 до 60 г). Цена 170 грн за 1 кг яиц – это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене", – объяснял Резников.
24 января стало известно, что директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которому подотчетен этот департамент. Позже они оба получили подозрения. Шаповалов – в препятствовании законной деятельности ВСУ, Хмельницкий – в растрате госсредств.
После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "О возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".