Минобороны обнародовало обновленные договоры на закупку услуги питания для военных. Яйца больше не по 17 грн

В Минобороны напомнили, что закупают услугу по организации питания для военных, которая включает логистику Фото: dshv.mil.gov.ua

"Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков возможности учитывать инфляцию и другие риски. Цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику. То есть Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовых, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание, возмещение коммунальных расходов и другие мероприятия согласно заявкам командиров воинских частей в определенных в заявках местах", – говорится в релизе.

Все эти расходы заложены в стоимость слуги, подчеркнули в Министерстве.

Согласно каталогам, цена яиц, спровоцировавшая скандал в январе, составляет от 8 до 9 грн за штуку в зависимости от договора. Стоимость, например, белокочанной капусты, варьируется от 16,20 грн за 1 кг до 26,20 грн.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, "это уже лучше, но вопросы остаются".

"Согласно Госстату, для сравнения, средняя рыночная цена яиц в январе этого года составила 6,31 грн за штуку. Кстати, аудиторы подтвердили, что цена яиц в скандальных контрактах Минобороны была 17 грн за штуку, а не килограмм или литр", – добавили в ЦПК и поинтересовались, "почему пограничники могут покупать яйца за 5,2–6,6 грн за штуку, а Минобороны не может".