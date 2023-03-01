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Минобороны обнародовало обновленные договоры на закупку услуги питания для военных. Яйца больше не по 17 грн

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В Минобороны напомнили, что закупают услугу по организации питания для военных, которая включает логистику
В Минобороны напомнили, что закупают услугу по организации питания для военных, которая включает логистику
Фото: dshv.mil.gov.ua

Министерство обороны Украины 28 февраля заявило, что 20 февраля в восемь договоров на закупку услуги по организации питания для украинских военнослужащих внесли изменения. Заявление и каталоги с ценами на продукцию – приложения к договорам – опубликованы на сайте министерства.

"Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что лишило поставщиков возможности учитывать инфляцию и другие риски. Цены на закупаемые поставщиком продукты учитывают логистику. То есть Минобороны закупает не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает: прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия, выдачу продуктов питания, их учет, приготовление блюд в стационарных и полевых условиях, обеспечение технических средств приготовления пищи топливом, поддержание объектов продовольственной службы (столовых, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание, возмещение коммунальных расходов и другие мероприятия согласно заявкам командиров воинских частей в определенных в заявках местах", – говорится в релизе. 

Все эти расходы заложены в стоимость слуги, подчеркнули в Министерстве. 

Согласно каталогам, цена яиц, спровоцировавшая скандал в январе, составляет от 8 до 9 грн за штуку в зависимости от договора. Стоимость, например, белокочанной капусты, варьируется от 16,20 грн за 1 кг до 26,20 грн.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, "это уже лучше, но вопросы остаются". 

"Согласно Госстату, для сравнения, средняя рыночная цена яиц в январе этого года составила 6,31 грн за штуку. Кстати, аудиторы подтвердили, что цена яиц в скандальных контрактах Минобороны была 17 грн за штуку, а не килограмм или литр", – добавили в ЦПК и поинтересовались, "почему пограничники могут покупать яйца за 5,2–6,6 грн за штуку, а Минобороны не может".  

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Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В частности, там говорилось, что стоимость яиц – 17 грн за шт. 

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено". Он утверждал, что в распоряжение СМИ попал документ, где "указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку". 

"Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу. Согласно нормативам 1 кг яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 до 60 г). Цена 170 грн за 1 кг яиц – это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене", – объяснял Резников. 

24 января стало известно, что директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которому подотчетен этот департамент. Позже они оба получили подозрения. Шаповалов – в препятствовании законной деятельности ВСУ, Хмельницкий – в растрате госсредств.

После скандала народные депутаты зарегистрировали законопроект №8381 "О возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, цены, Министерство обороны Украины, госзакупки, пограничники, Минобороны, законопроект, аудит, документы, военнослужащий, цена, яйца
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