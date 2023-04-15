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Видео: Православна Церква України / YouTube

Предстоятель ПЦУ Епифаний проводит пасхальное богослужение в Свято-Михайловском соборе. Трансляция

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15 апреля с 23.00 в Свято-Михайловском соборе Киева митрополит Православной церкви Украины Епифаний проводит вечернюю пасхальную службу. Видеотрансляцию ведет ПЦУ в YouTube.

В церкви отметили, что в программе богослужения: полунощница, крестный ход (начнется в 23.50), пасхальная утреня и божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Богослужения продлятся до 4.00.

Контекст:

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.

В КГВА проинформировали 11 апреля, что в Киеве на Пасху усилят меры безопасности – будут задействованы более 1000 полицейских, около 120 представителей добровольческого формирования территориальной общины, около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева.

В Киеве не будут отменять или сокращать комендантский час в пасхальную ночь (он действует с 0.00 до 5.00), однако верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа это не запрещено, объясняли в Киевской военной гораминистрации.

Теги: Киев, религия, церковь, праздники, Пасха, трансляция, священник, ПЦУ
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