"Наши возвращаются домой". Ермак сообщил об обмене 130 украинских военных, которые были в плену РФ

"Большой пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в течение последних дней в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ (Государственная специальная служба транспорта. – "ГОРДОН")", – написал он.
Глава ОП отметил, что речь идет о рядовых и сержантах, которые попали в плен на бахмутском, соледарском, запорожском, херсонском направлениях.
"Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их. Жизнь наших – высшая ценность для нас", – объяснил Ермак.
Он подчеркнул, что выполняется задача президента Украины Владимира Зеленского: "Вернуть всех".
"И мы вернем", – заявил Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.
Последний обмен состоялся 10 апреля, было освобождено 100 украинских военных.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали бывшего нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".