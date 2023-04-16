"Наши возвращаются домой". Ермак сообщил об обмене 130 украинских военных, которые были в плену РФ

Ермак отметил, что обмен проходил в несколько этапов Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Большой пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в течение последних дней в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ (Государственная специальная служба транспорта. – "ГОРДОН")", – написал он.

Глава ОП отметил, что речь идет о рядовых и сержантах, которые попали в плен на бахмутском, соледарском, запорожском, херсонском направлениях.

"Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их. Жизнь наших – высшая ценность для нас", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что выполняется задача президента Украины Владимира Зеленского: "Вернуть всех".

"И мы вернем", – заявил Ермак.

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