Оккупанты ударили по Никополю. Есть пострадавший, возник пожар – мэр

"Пока известно, что один человек получил ранения, без погибших. Пожар, произошедший в результате обстрела, спасатели ликвидировали", – написал Саюк.

По данным мэра, в результате удара повреждены пять частных жилых домов, четырех- и пятиэтажные дома, две хозяйственные постройки, два не эксплуатирующихся дома, легковой автомобиль, автостоянка, коммуникационное оборудование мобильного оператора, здания общежития, спортивного клуба, частного предприятия.

Он добавил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

"Мы устраняем последствия обстрелов. Вся инфраструктура и коммунальные предприятия выполняют свои функции. Не игнорируйте сирену. Угроза обстрелов у нас остается", – призвал Саюк.