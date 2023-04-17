Оккупанты ударили по Никополю. Есть пострадавший, возник пожар – мэр

"Пока известно, что один человек получил ранения, без погибших. Пожар, произошедший в результате обстрела, спасатели ликвидировали", – написал Саюк.
По данным мэра, в результате удара повреждены пять частных жилых домов, четырех- и пятиэтажные дома, две хозяйственные постройки, два не эксплуатирующихся дома, легковой автомобиль, автостоянка, коммуникационное оборудование мобильного оператора, здания общежития, спортивного клуба, частного предприятия.
Он добавил, что специалисты работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.
"Мы устраняем последствия обстрелов. Вся инфраструктура и коммунальные предприятия выполняют свои функции. Не игнорируйте сирену. Угроза обстрелов у нас остается", – призвал Саюк.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. В частности, на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли один из никопольских храмов.