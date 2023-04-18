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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 18 апреля обстреляли Никопольский айон, есть разрушения – ОВА

Обстрелами повреждены 10 парников
Обстрелами повреждены 10 парников
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 18 апреля обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Россияне ударили по Червоногригорьевской общине, выпустив из тяжелой артиллерии более 24 снарядов.

"Из-за обстрела повреждены солнечные панели. Разрушениям подверглось и местное частное предприятие. Разбиты шесть жилых домов, заборы, хозяйственная постройка, авто. А еще – 10 парников", – написал Лысак.

Он добавил, что люди не пострадали.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. В частности, на Пасху, 16 апреля, российские оккупанты обстреляли один из никопольских храмов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, Сергей Лысак
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