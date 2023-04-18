Оккупанты за сутки нанесли 41 авиаудар и 57 раз обстреляли Украину из РСЗО

"Противник совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения", – говорится в сводке.

Больше всего обстрелов российские войска совершили на запорожском и херсонском направлениях, где они продолжают вести оборонительные действия. В течение суток тут зафиксировано более 40 обстрелов населенных пунктов.

Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Также обстрелам и ударам со стороны оккупантов подвергались населенные пункты Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской областей.