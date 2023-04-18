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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли 41 авиаудар и 57 раз обстреляли Украину из РСЗО

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Оккупанты обстреливают мирных жителей в украинских населенных пунктах по всей линии соприкосновения
Оккупанты обстреливают мирных жителей в украинских населенных пунктах по всей линии соприкосновения
Фото: mil.gov.ua (архив)

Российские оккупанты в понедельник, 17 апреля, нанесли четыре ракетных и 41 авиационный удар по Украине. Об этом сообщил 18 апреля в Facebook в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения", – говорится в сводке.

Больше всего обстрелов российские войска совершили на запорожском и херсонском направлениях, где они продолжают вести оборонительные действия. В течение суток тут зафиксировано более 40 обстрелов населенных пунктов.

Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львовское, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Также обстрелам и ударам со стороны оккупантов подвергались населенные пункты Харьковской, Луганской, Николаевской, Сумской областей.

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Контекст:

Россия за год полномасштабного вторжения по данным Генштаба на конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

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