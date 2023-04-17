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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю свет вернули почти 50 тыс. семей из Донецкой и Днепропетровской областей – ДТЭК

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Энергетики подчеркивают, что возвращают свет жителям области, получая разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС
Энергетики подчеркивают, что возвращают свет жителям области, получая разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС
Фото: grids.dtek.com

За неделю с 10-го по 17 апреля энергетики компании ДТЭК вернули свет для 50 тыс. семей в 79 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщают в компании.

Всего за неделю с 10-го по 17 апреля специалисты ДТЭК вернули свет для 43,6 тыс. семей в Донецкой области и почти 5,5 тыс. семей в Днепропетровской области.

"Донецкая область – сейчас эпицентр самых горячих боевых действий. Энергетикам в условиях повышенного риска приходится возобновлять работу электросетей, чтобы обеспечить критическую инфраструктуру и жителей области светом. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,3 млн семей Донбасса. Некоторым из них – уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Энергетики подчеркивают, что возвращают свет жителям области, получая разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

В марте энергетики ДТЭК вернули свет для более 200 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Теги: ГСЧС, Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ
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