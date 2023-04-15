За двое суток энергетики ДТЭК возобновили поставки света для почти 11 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

Из-за атаки России без света остались жители еще 24 населенных пунктов в Донецкой области и шесть – в Днепропетровской. Энергетикам за последние двое суток удалось ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в 7 тысяч домов жителей Донецкой области и 3,7 тысячи – Днепропетровской.

"Из-за постоянных повреждений сетей и оборудования из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 109 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в пресс-службе ДТЭК.