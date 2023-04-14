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Объединение украинских продюсеров сняло документальный фильм о героизме энергетиков

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Фильм был снят Объединением украинских продюсеров совместно со SPACE Production
Фильм был снят Объединением украинских продюсеров совместно со SPACE Production
Фото: OUP Documentary / Facebook

В воскресенье, 16 апреля, в 23.10 на телеканале СТБ покажут документальный фильм "Блэкаут. Рождество", рассказывающий о героической борьбе украинских энергетиков с российскими атаками. Об этом говорится в сообщении студии OUP Documentary в Facebook.

Фильм был снят Объединением украинских продюсеров совместно со SPACE Production.

"Героями фильма являются и украинские энергетики. Потому что в стране открылся целый "энергетический фронт": инженеры, электрики, ремонтные бригады, колл-центры, спасатели. Они научились действовать в условиях регулярных повреждений системы и обрели в себе смелость нести свет", – сказано в сообщении.

Съемочная группа "Блэкаут. Рождество" получила эксклюзивный доступ к ряду критически важных объектов инфраструктуры и попала в места, в которые прилетали российские ракеты.

Студия подчеркнула, что создание фильма было бы невозможно без помощи НЭК "Укрэнерго" и группы ДТЭК.

"Это фильм о тех, благодаря которым этого тотального апокалипсиса не произошло, хотя ракетные удары делали для этого все. Российские атаки нанесли огромный вред, столь большой, что я и примерно не представляла, какие уничтожения стоят за обыденной "поврежденной сетью". Только в процессе съемок я поняла, какой титанический труд велся нашими энергетиками для поддержки сети в рабочем состоянии", – сказала автор сценария и креативный продюсер фильма Тала Пристаецкая.

Документальный фильм "Блэкаут. Рождество" спродюсировали Владимир Бородянский (ОУП), Дарья Легони-Фиалко (ОУП, SPACE Production) и Екатерина Ласкари (SPACE Production). Съемочная группа фильма "Блэкаут. Рождество" состоит из автора сценария и креативного продюсера Талы Пристаецкой, режиссера-постановщика Алексея Есакова, оператора-постановщика Артема Васильева, исполнительных продюсеров Наталии Никифоровой и Илоны Шнейдер.

https://www.facebook.com/oupdocumentary/posts/pfbid09xY7vmy3UmQcgpRduATG8NL7ArQ8HbcVtPB7hLfsRScNb5uRF3u2LN2kV7JL3bGRl

Контекст:

Сейчас энергетики ДТЭК ежедневно работают в прифронтовых регионах Днепропетровской и Донецкой областей, чтобы возвращать людям свет после обстрелов. Всего в течение отопительного сезона энергетики ДТЭК вернули свет 3,2 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Теги: энергетика, Укрэнерго, фильм, ДТЭК, отключение света, обстрелы, Владимир Бородянский
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