Машиностроители ДТЭК после релокации наладили в Украине производство почти всего оборудования для шахтеров

Завод на новом месте наладил производство почти всего, что выпускал в Дружковке Фото: Ildar Saleyev / Facebook

"Последний отопительный сезон, как и все 412 дней войны, были самыми суровыми за всю историю не только для украинских энергетиков, но и для их надежной опоры – шахтеров и машиностроителей... Сейчас, несмотря на все сложности, завод уже наладил производство почти всей номенклатурной линейки, выпускавшейся в Дружковке до начала полномасштабного вторжения", – написал Салеев.

По его словам, на новом месте машиностроители выпускают проходческие комбайны, подземный шахтный транспорт, шахтное стационарное оборудование, а также производят ремонты секций крепежа.

"Оборудование востребовано, потому что от его своевременной поставки зависит стабильность работы угледобывающих, а затем и энергетических, и металлургических предприятий страны… Уже за три месяца этого года изготовили для нужд шахтеров немало. Это один проходческий комбайн КПД, 11 единиц оборудования, 152 тысячи запчастей. Львиную долю оборудования машиностроители также отремонтировали", – уточнил руководитель.