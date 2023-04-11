ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Машиностроители ДТЭК после релокации наладили в Украине производство почти всего оборудования для шахтеров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Завод на новом месте наладил производство почти всего, что выпускал в Дружковке
Завод на новом месте наладил производство почти всего, что выпускал в Дружковке
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

Несмотря на войну, машиностроительные предприятия ДТЭК работают на полную мощность и обеспечивают шахтеров почти всем необходимым оборудованием. Об этом сообщил в своем Facebook генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев после посещения Дружковского машиностроительного завода, производственные мощности которого были релоцированы одними из первых среди украинских предприятий.

"Последний отопительный сезон, как и все 412 дней войны, были самыми суровыми за всю историю не только для украинских энергетиков, но и для их надежной опоры – шахтеров и машиностроителей... Сейчас, несмотря на все сложности, завод уже наладил производство почти всей номенклатурной линейки, выпускавшейся в Дружковке до начала полномасштабного вторжения", – написал Салеев.

По его словам, на новом месте машиностроители выпускают проходческие комбайны, подземный шахтный транспорт, шахтное стационарное оборудование, а также производят ремонты секций крепежа.

"Оборудование востребовано, потому что от его своевременной поставки зависит стабильность работы угледобывающих, а затем и энергетических, и металлургических предприятий страны… Уже за три месяца этого года изготовили для нужд шахтеров немало. Это один проходческий комбайн КПД, 11 единиц оборудования, 152 тысячи запчастей. Львиную долю оборудования машиностроители также отремонтировали", – уточнил руководитель.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid02aEMytSSJ9Dt6GXV1gqGkGyxvcvtq519ZEUxWUeD5uj4x3FLqWimdYzd97m1Nr6tVl

Теги: шахты, ДТЭК, машиностроение, Ильдар Салеев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (48650) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (37792)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (37592)
4
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (35160)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (34317)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (32794)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (29567)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (26841) Актуально
 
 
 
 