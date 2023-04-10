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Объем производства в металлургии в 2022 году упал на 67% – данные Госстата

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Из-за падения объемов производства в машиностроении на 43,1% снизился и размер потребления стали в стране
Из-за падения объемов производства в машиностроении на 43,1% снизился и размер потребления стали в стране
Фото: depositphotos.com

В Украине в 2022 году больше всего пострадал выпуск продукции на предприятиях горно-металлургического комплекса, пишет GMK Center со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

"Промышленное производство в Украине в 2022 году упало на 36,9%, в то время как в 2021 году зафиксирован рост на 1,9%. За прошлый год Госстат обнародовал только индексы промышленного производства без раскрытия объемов производства в натуральном выражении, – сказано в сообщении. – ГМК пострадал больше других отраслей экономики: объем производства в металлургии сократился на 66,5%, а добыча металлических руд – на 61,7%. Для сравнения, снижение добычи угля и нефти и газа в 2022 году составило всего 7,7% и 8,4% соответственно".

В издании отметили, что после ракетных атак на энергоинфраструктуру и перебоев в снабжении электроэнергией промышленные предприятия временно прекратили работу или сократили производство. При этом за год войны в Украине по правительственной программе релокации переместили 800 предприятий, из которых более 620 уже возобновили работу на новом месте.

"Из-за падения объемов производства в машиностроении на 43,1% снизился и размер потребления стали в стране. По оценкам "Метинвест СМЦ", металлопотребление в Украине в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилось на 55% г./г. – до 2 млн т. Примечательно, что динамика падения объема промпроизводства значительно ниже, чем, например, в строительстве. Так, объем выполненных строительных работ в Украине в прошлом году сократился на 65,1%, а производство стройматериалов – на 65,4%", – добавили авторы.

GMK Center пишет, что промышленное производство в ЕС также нестабильно. Этот показатель в еврозоне с поправкой на сезонные изменения в феврале 2023 года упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в ЕС – на 0,6%. По данным Eurostat, промпроизводство в еврозоне повысилось в январе на 0,7% месяц к месяцу, в то время как аналитики ожидали 0,4%.

Контекст:

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: металлургия, машиностроение
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