Объем производства в металлургии в 2022 году упал на 67% – данные Госстата

"Промышленное производство в Украине в 2022 году упало на 36,9%, в то время как в 2021 году зафиксирован рост на 1,9%. За прошлый год Госстат обнародовал только индексы промышленного производства без раскрытия объемов производства в натуральном выражении, – сказано в сообщении. – ГМК пострадал больше других отраслей экономики: объем производства в металлургии сократился на 66,5%, а добыча металлических руд – на 61,7%. Для сравнения, снижение добычи угля и нефти и газа в 2022 году составило всего 7,7% и 8,4% соответственно".

В издании отметили, что после ракетных атак на энергоинфраструктуру и перебоев в снабжении электроэнергией промышленные предприятия временно прекратили работу или сократили производство. При этом за год войны в Украине по правительственной программе релокации переместили 800 предприятий, из которых более 620 уже возобновили работу на новом месте.

"Из-за падения объемов производства в машиностроении на 43,1% снизился и размер потребления стали в стране. По оценкам "Метинвест СМЦ", металлопотребление в Украине в натуральном выражении по итогам 2022 года снизилось на 55% г./г. – до 2 млн т. Примечательно, что динамика падения объема промпроизводства значительно ниже, чем, например, в строительстве. Так, объем выполненных строительных работ в Украине в прошлом году сократился на 65,1%, а производство стройматериалов – на 65,4%", – добавили авторы.

GMK Center пишет, что промышленное производство в ЕС также нестабильно. Этот показатель в еврозоне с поправкой на сезонные изменения в феврале 2023 года упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в ЕС – на 0,6%. По данным Eurostat, промпроизводство в еврозоне повысилось в январе на 0,7% месяц к месяцу, в то время как аналитики ожидали 0,4%.