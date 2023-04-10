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В марте экспорт металлолома из Украины побил исторический рекорд – СМИ

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По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, в марте они снова увеличились
По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, в марте они снова увеличились
Фото: pixabay.com

Экспортеры лома черных металлов из Украины в марте 2023 года вывезли в ЕС около 16,4 тыс. тонн сырья, пишет UAprom со ссылкой на свой источник на рынке. По данным портала, это на 8% больше, чем в феврале, когда экспорт составил 15 тыс. тонн и считался рекордным. Падение заготовок лома в Украине и рост экспорта лишают украинскую металлургию сырья для работы.

"В марте главным экспортным направлением украинского металлолома оставалась Польша, небольшие объемы поставлялись в Словакию и Литву. При этом выросла и среднесуточная отгрузка до 0,53 тыс. тонн в день по сравнению с 0,5 тыс. тонн в феврале. То есть темпы роста экспорта не прекращаются, несмотря ни на что", – цитирует  UAprom своего инсайдера.

Другой источник журналистов, также знакомый с ситуацией, добавил, что начатое в марте Государственным бюро расследований изучение схем по выдаче сертификата происхождения EUR.1 на Волынской таможне повлияло на экспорт металлолома незначительно.

"Таможенники в Ровно и Львове продолжают "закрывать глаза" на предоставленные экспортерами фиктивные документы и выдавать сертификаты, позволяющие экспортировать лом с уплатой пошлины в размере €3 за тонну вместо 180. При этом среди получателей украинского металлолома нет ни одного меткомбината, хотя с бюрократической точки зрения EUR.1 должен выдаваться под поставку конечным потребителям", – рассказал он.

Контекст:

20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.

По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой не пресс-релиз компании.

Теги: экспорт, металлургия, Государственное бюро расследований, металлолом
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