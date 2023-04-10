В марте экспорт металлолома из Украины побил исторический рекорд – СМИ

"В марте главным экспортным направлением украинского металлолома оставалась Польша, небольшие объемы поставлялись в Словакию и Литву. При этом выросла и среднесуточная отгрузка до 0,53 тыс. тонн в день по сравнению с 0,5 тыс. тонн в феврале. То есть темпы роста экспорта не прекращаются, несмотря ни на что", – цитирует UAprom своего инсайдера.
Другой источник журналистов, также знакомый с ситуацией, добавил, что начатое в марте Государственным бюро расследований изучение схем по выдаче сертификата происхождения EUR.1 на Волынской таможне повлияло на экспорт металлолома незначительно.
"Таможенники в Ровно и Львове продолжают "закрывать глаза" на предоставленные экспортерами фиктивные документы и выдавать сертификаты, позволяющие экспортировать лом с уплатой пошлины в размере €3 за тонну вместо €180. При этом среди получателей украинского металлолома нет ни одного меткомбината, хотя с бюрократической точки зрения EUR.1 должен выдаваться под поставку конечным потребителям", – рассказал он.
20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.
По сравнению с январем в феврале 2023 года объемы вывоза металлолома выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.
Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом писало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой не пресс-релиз компании.