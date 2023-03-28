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Ситуация с ломом катастрофическая, его экспорт необходимо временно запретить – Каленков

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20% территории Украины, которые сейчас находятся под временной оккупацией, генерировали более 40% всего лома
20% территории Украины, которые сейчас находятся под временной оккупацией, генерировали более 40% всего лома
Фото: depositphotos.com

В Украине из-за вывоза металлолома возник его дефицит на металлургических предприятиях, правительство должно временно приостановить экспорт лома из Украины, заявил в комментарии "Обозревателю" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Ситуация не просто критическая, а катастрофическая. Все металлургические предприятия потребляют лом, но электрометаллургические более зависимы от него. И совершенно логично, что "Интерпайп" первым почувствовал на себе этот дефицит лома и с 20 числа остановился", – отметил он.

Каленков объяснил, что еще в прошлом году резко упали объемы ломозаготовки, так как 20% территории Украины, которые сейчас находятся под временной оккупацией, генерировали более 40% всего лома. К этому фактору добавились рост экспорта металлолома в Европу и теневые схемы по его вывозу. 

"У нас с Европейским союзом пошлина есть, но она €3, это практически ничто. Обычная пошлина в Украине – 180, но дельцы ломозаготовки находят эту лазейку и через Европу, через Европейский союз везут лом в то же Приднестровье, в Турцию и так далее. А для наших предприятий это означает остановку и простои. И если в первом квартале еще предприятия жили на запасах, которые у них оставались, то сейчас эти запасы на нуле. И предприятия начали останавливаться", – рассказал эксперт.

Он убежден, что правительство должно для защиты внутреннего рынка ввести временный запрет на экспорт металлолома.

"Правительство должно увидеть эту ситуацию и вернуться к принятию решения, которое предусмотрено ВТО и Соглашением об ассоциации. У нас война и форс-мажорные обстоятельства, мы можем ввести временный запрет на экспорт лома из страны – учитывая, что это стратегические сырье, а от работы металлургов зависят не только пополнение бюджета валютной выручкой, рабочие места, но и обеспечение наших военных сталью, спецсталью и блиндажами. Сейчас ситуация критическая. Правительству, я думаю, нужно оперативно принимать решение. Я думаю, что наши европейские партнеры с пониманием к этому отнесутся", – резюмировал Каленков.

Теги: Турция, Приднестровье, дефицит, ВТО, экспорт, запрет, пошлины, металлургия, сталь, Европейский союз, Европа, Укрметаллургпром, Александр Каленков, металлолом
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