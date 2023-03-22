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"Укрметаллургпром" прогнозирует дефицит лома во втором квартале

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Украине не хватает металлолома, заявили участники рынка
Украине не хватает металлолома, заявили участники рынка
Фото: depositphotos.com

В Украине металлургические предприятия испытывают острый дефицит металлолома и в ближайшие месяцы ожидают ухудшения ситуации из-за снижения заготовки и роста вывоза сырья за границу. Об этом пишет 22 марта бизнес-портал UAprom со ссылкой на оценки объединения предприятий "Укрметаллургпром".

По данным авторов материала, запасы лома на предприятиях уже несколько месяцев не превышают 20–25 тыс. т, в декабре они снизились до 10–15 тыс. т.

"Металлурги уже сейчас испытывают дефицит сырья, который по итогам первого квартала 2023 года может достичь отметки в 100 тыс. т.", – отметили в "Укрметаллургпроме".

Заготовка металлолома упала из-за оккупации части территорий на востоке и юге Украины, которые были основными генераторами сырья благодаря развитой промышленности, пишет издание. Также заметно возрос экспорт металлолома: в январе он составил 8,3 тыс. т, в феврале удвоился до 15,8 тыс. т. В марте вывоз может превысить 20 тыс. т.

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков отметил, что в четвертом квартале 2022 года ежемесячно из Украины вывозили 10–15 тыс. т.

"Поэтому у металлургов есть опасения, что даже при нулевом экспорте дефицит лома будет еще более ощутимым во втором квартале текущего года", – сказал он.

В итоге государство теряет на прямом ущербе от экспорта и из-за снижения производства собственного металла, отметил Каленков.

"Экспортеры, совершая определенные манипуляции с документами и, как можно предположить, не без содействия со стороны некоторых таможенников, фактически снижают размер экспортной пошлины со €180 до €3 за тонну. Поэтому государственный бюджет недополучает сотни миллионов гривен ежемесячно", – пояснили в объединении.

Дефицит металлолома является критическим показателем для стабильной работы украинской металлургии, сказал руководитель CMD Ukraine Игорь Гужва.

"Это может привести к тому, что металлургические предприятия не смогут произвести дополнительную сталь или даже сократят производство, – отметил он. – Считаю, что нужно вернуться к идее запрета экспорта металлолома во время военных действий".

Руководитель Центра политического анализа Владимир Головко добавил, что в этом нужно обратить внимание на утвержденный Кабмином план приоритетных действий на 2023 год.

"В частности, Министерству экономики поручили подготовить проект постановления правительства "о применении режима лицензирования экспорта (импорта) товаров, в том числе установление квот (количественных или других ограничений) в случае значительного нарушения равновесия по поводу определенных товаров на внутреннем рынке". Это должно способствовать созданию условий для формирования рациональной структуры экспорта и импорта товаров, отвечающей международным обязательствам и требованиям экономики военного времени", – сказал Головко журналистам.

Теги: экономика, бюджет, промышленность, бизнес, дефицит, экспорт, пошлины, металлургия, сталь, ущерб, Укрметаллургпром, Александр Каленков, металлолом
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