Отставка руководителей Гостаможслужбы не привела к прекращению злоупотреблений на уровне региональных таможен – политолог

ГБР сообщило, что в 2022–2023 годах в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС бизнесмены вывезли около 45 тыс. тонн металлолома Фото: radiosvoboda.org

"Скандал на Волынской таможне, где ГБР разоблачило незаконную схему масштабного вывоза металлолома в страны ЕС с убытком для государства на 350 млн грн, – лишь часть общей картины. Огромные объемы вывоза металлолома по сомнительным сертификатам идут также через Львовскую и Ровенскую таможни. Как следствие бесконтрольного вывоза этого сырья возникает его дефицит в Украине, поэтому останавливаются металлургические заводы. Следовательно, можно констатировать, что отставка руководителей Гостаможслужбы не привела к прекращению злоупотреблений на уровне региональных таможен. К тому же некоторые заместители председателей таможни, которых называли ответственными за серые схемы, вовремя "ушли на больничный" и до сих пор сохраняют должность, несмотря на решение правительства", — сказал Давидюк.

20 марта ГБР сообщило в своем Telegram, что, по оперативным данным, на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.

В феврале 2023 года в ЕС вывезено уже около 15 тыс. тонн – это абсолютный рекорд. По сравнению с январем объемы выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.