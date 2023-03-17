У заместителя главы таможни обнаружили подарок от отца-пенсионера почти на 4 млн грн

НАПК обнаружила у него $150 тыс., которые в июне 2020 года он задекларировал как подарок от отца. На тот момент сумма составляла 3 млн 995 тыс. грн.

Чиновник пояснил, что подарок оформлен нотариально, и предоставил договор дарения валютных ценностей. Однако при проверке следователи НАПК установили, что уровень доходов отца и матери Черкасского не позволили бы передать сыну такую сумму. Кроме того, отец таможенника в 2018 году приобрел квартиру в Киеве более чем за 1,8 млн грн и паркоместо за 100 тыс. грн.

"НАПК направило материалы следствия в Специальную антикоррупционную прокуратуру для обращения в суд с иском о признании актива необоснованным и его взыскании в доход государства", – говорится в сообщении.