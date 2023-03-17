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ДЕНЬГИ

У заместителя главы таможни обнаружили подарок от отца-пенсионера почти на 4 млн грн

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С 1 февраля Черкасский отстранен от работы
С 1 февраля Черкасский отстранен от работы
Фото: slovoidilo.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) при проверке образа жизни заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского установила необоснованные активы. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба НАПК.

НАПК обнаружила у него $150 тыс., которые в июне 2020 года он задекларировал как подарок от отца. На тот момент сумма составляла 3 млн 995 тыс. грн.

Чиновник пояснил, что подарок оформлен нотариально, и предоставил договор дарения валютных ценностей. Однако при проверке следователи НАПК установили, что уровень доходов отца и матери Черкасского не позволили бы передать сыну такую сумму. Кроме того, отец таможенника в 2018 году приобрел квартиру в Киеве более чем за 1,8 млн грн и паркоместо за 100 тыс. грн.

"НАПК направило материалы следствия в Специальную антикоррупционную прокуратуру  для обращения в суд с иском о признании актива необоснованным и его взыскании в доход государства", – говорится в сообщении.

Контекст:

1 февраля Кабинет Министров Украины уволил руководство Гостаможенной службы – и.о. главы ведомства Вячеслава Демченко и его первого заместителя Александра Щуцкого. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Сообщалось также, что свою должность покинет и Черкасский, однако он остался на посту: Черкасского отстранили и начали в его отношении дисциплинарное производство.

Теги: таможня, доходы, декларация, НАПК, САП, Государственная таможенная служба Украины, Руслан Черкасский
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