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Валютная выручка Украины за экспорт металла сократилась в четыре раза – данные таможни

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В 2022 году украинские металлурги снизили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом
В 2022 году украинские металлурги снизили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом
Фото: depositphotos.com

По итогам января – февраля 2023 года металлургические предприятия Украины экспортировали металлов и изделий из них на $568 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Государственной таможенной службы. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года – тогда было экспортировано соответствующей продукции на $2,26 млрд, писало профильное издание "Укррудпром".

В целом товарооборот Украины по итогам января – февраля 2023 года составил $16,5 млрд, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

В Украину было импортировано товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировано – на $6,5 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $8,1 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров.

В 2022 году украинские металлурги снизили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом – до 23,98 млн т. Экспорт чугуна за год упал на 59% – до 1,32 млн т. Отгрузки полуфабрикатов сократились на 72%, до 1,89 млн т, пишет "Укррудпром".

Директор GMK Center Станислав Зинченко заявлял, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.

Теги: Украина, налоги, экономика, таможня, экспорт, товарооборот, металлургия
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