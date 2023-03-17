Ситуация в металлургии критическая, отрасль нуждается в деблокаде портов – глава офиса СЕО группы "Метинвест"

"Из-за войны "Метинвест" потерял 50% бизнеса. Из 100 тыс. человек, которые у нас работали, осталось 60 тыс. Полностью разрушены два предприятия ГМК – "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Мы продолжаем увольнять людей, скоро уволим еще 5 тыс. работников. Потому что не вытаскиваем по логистике. Для нас ситуация критическая – ведь у наших коллег-аграриев есть, по крайней мере, "зерновой" морской коридор, позволяющий им выжить. И это правильно, и слава богу, что так сложилось и у них эта возможность есть. Но у нас сейчас тяжелые времена", – рассказал Водовиз.

Он отметил, что компания пытается удержаться на плаву и даже делать инвестиции, но пока речь не идет о развитии – вопрос стоит, смогут ли предприятия вообще выжить и в каком виде.

"Планы на этот год у нас простые – удержаться на плаву и, конечно, помогать украинской армии. Но нам критически необходима деблокада портов. И этот вопрос мы будем пытаться поднимать как можно чаще", – резюмировал руководитель.