Деблокада портов дала бы Украине $20 млрд – глава офиса СЕО группы "Метинвест"

"Сейчас Минфин привлек $100–500 млн внешнего финансирования – и это событие. Но открытие портов для всех видов продукции даст $20 млрд, по самым скромным оценкам. То есть это больше, чем дают нам США и Евросоюз. Стоит ли эта сумма усилий? Наверное, да. Но почему у нас решение этого вопроса не в приоритете? Почему его не ставят на встречах в ООН? Мы продолжаем собирать крошки со стола, но не видим большого пирога, которым нужно заняться", – подчеркнул Водовиз.

Контекст:

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса", обратилось в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.