Разблокировка портов поможет ферросплавной отрасли возобновить производство – Кудрявцев

Он обратил внимание, что в прошлом году отрасль сократила производство по меньшей мере на 30%, в том числе из-за блокирования морских путей, так как почти 80% ее экспорта в довоенное время проходило именно через порты.
"В 2021 году объемы украинского экспорта достигали $68 млрд. Этот экспорт держался на трех китах, которые обеспечили более половины выручки: черные металлы + руда – $21 млрд, зерновые – $12,34 млрд, растительные и животные жиры (главным образом подсолнечное масло) – $7 млрд. В 2022 году эти показатели значительно обвалились: Украина недополучила почти $14 млрд валютной выручки из-за сокращения экспорта металла и руды", – отмечают авторы материала.
Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.
Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.
Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес-ассоциацией, Американской торговой палатой в Украине и Ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса", обратилось в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.