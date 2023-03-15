Разблокировка портов поможет ферросплавной отрасли возобновить производство – Кудрявцев

Он обратил внимание, что в прошлом году отрасль сократила производство по меньшей мере на 30%, в том числе из-за блокирования морских путей, так как почти 80% ее экспорта в довоенное время проходило именно через порты.

"В 2021 году объемы украинского экспорта достигали $68 млрд. Этот экспорт держался на трех китах, которые обеспечили более половины выручки: черные металлы + руда – $21 млрд, зерновые – $12,34 млрд, растительные и животные жиры (главным образом подсолнечное масло) – $7 млрд. В 2022 году эти показатели значительно обвалились: Украина недополучила почти $14 млрд валютной выручки из-за сокращения экспорта металла и руды", – отмечают авторы материала.