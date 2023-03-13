Чтобы заработать средства на военные расходы, нужно разблокировать морские порты – нардеп Гончаренко

"Разблокировка портов – это вопрос наполнения бюджета. Мы должны помнить, что, согласно условию наших партнеров, все военные расходы должны быть профинансированы собственно Украиной. Но если экономика дальше будет просто исчезать, то нам не хватит возможностей на военные расходы", – сказал политик.
Гончаренко объяснил, что разблокировка портов для всех видов экспорта даст Украине сохранить рабочие места и позиции на мировых рынках.
"Поэтому со всех точек зрения очень важно поднимать это максимально. Надеюсь, что президент поднимал эти вопросы в переговорах, о которых мы не знаем. И считаю, что нужно дальше это делать на всех уровнях", – убежден он.
По оценкам нардепа, промедление с расширением экспорта несет серьезные экономические потери и может привести к остановке производства в Украине, причем часть производств запустить после паузы будет сложно.
"Украина занимала серьезное место на мировом рынке металла, химии. Поэтому этим нужно заниматься. Народные депутаты готовы приобщаться к инициативам по страхованию логистики", – подчеркнул Гончаренко.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 24,2 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.
8 марта в ходе визита в Киев генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что срок действия "зернового соглашения", который истекает 18 марта, следует продлить. Соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней. На эту неделю запланированы новые консультации, пишет Reuters.
Соглашение о безопасном экспорте продовольствия по Черному морю, срок действия которого истекает 18 марта, будет продлено с этого дня, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.