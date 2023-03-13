Чтобы заработать средства на военные расходы, нужно разблокировать морские порты – нардеп Гончаренко

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 23,6 млн тонн зерна Фото: depositphotos.com

"Разблокировка портов – это вопрос наполнения бюджета. Мы должны помнить, что, согласно условию наших партнеров, все военные расходы должны быть профинансированы собственно Украиной. Но если экономика дальше будет просто исчезать, то нам не хватит возможностей на военные расходы", – сказал политик.

Гончаренко объяснил, что разблокировка портов для всех видов экспорта даст Украине сохранить рабочие места и позиции на мировых рынках.

"Поэтому со всех точек зрения очень важно поднимать это максимально. Надеюсь, что президент поднимал эти вопросы в переговорах, о которых мы не знаем. И считаю, что нужно дальше это делать на всех уровнях", – убежден он.

По оценкам нардепа, промедление с расширением экспорта несет серьезные экономические потери и может привести к остановке производства в Украине, причем часть производств запустить после паузы будет сложно.

"Украина занимала серьезное место на мировом рынке металла, химии. Поэтому этим нужно заниматься. Народные депутаты готовы приобщаться к инициативам по страхованию логистики", – подчеркнул Гончаренко.