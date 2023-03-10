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Россия создает препятствия для движения украинских кораблей, мир должен сделать так же – СМИ

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Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора"
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора"
Фото: depositphotos.com

Российские инспекторы, входящие в состав инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле, искусственно задерживают движение украинских кораблей, перевозящих агропродукцию в рамках международного "зернового соглашения". Поэтому международное сообщество должно либо разблокировать свободное судоходство в Черном море, либо ответить России зеркальными санкциями в отношении кораблей. Об этом говорится в колонке журналиста, главреда портала "Минпром" Василия Январева на сайте ЦТС.

"С января украинская сторона фиксирует случаи искусственных задержек, создаваемых российскими инспекторами кораблям при прохождении Босфора. За сутки инспекцию проходят всего два-три судна вместо запланированных десяти. Приблизительно 120 судов ожидают прохождения Босфора в течение трех – пяти недель. По оценкам министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, всего за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского зерна", – пишет издание.

Как заявили Кулеба и Кубраков, задержки кораблей создаются представителями РФ: они сознательно замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию и даже отказываются работать в рабочее время. В то же время у России нет никаких ограничений, и ее корабли свободно передвигаются по Черному морю, подчеркивает издание. Именно поэтому, убежден автор, факты задержки судов могут стать правильным толчком для пересмотра зерновой инициативы в более глобальном масштабе.

"У Украины накопилось достаточно аргументов, чтобы апеллировать к международному сообществу с призывом расширить инициативу. Причем не обязательно апеллируя к доброй воле РФ: Киев может добиваться зеркального запрета на курсирование судов в направлении российских черноморских портов и оттуда", – отмечает журналист. Как пример он приводит прецедент морской блокады охваченной войной Югославии в начале 90-х годов ХХ в. Тогда было привлечено несколько десятков единиц флота и авиации, но блокада в итоге была преодолена.

"С Черным морем, учитывая его географическое положение, технически все проще. Ведь с внешним океаном оно соединяется через два узких горла – проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые страной – членом НАТО. Поэтому вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через эти проливы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, то есть к свободному и безопасному передвижению всех судов, из любых пунктов отправления, под любым флагом", – резюмирует Январев.

Контекст:

Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Об этом заявило издание Naval News, ссылаясь на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в украинские порты или из них. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там более месяца. 

Теги: очередь, война России против Украины, ограничения, перевозки, инфраструктура, корабли, судоходство, морские порты Украины, зерновой коридор
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