Россия создает препятствия для движения украинских кораблей, мир должен сделать так же – СМИ

"С января украинская сторона фиксирует случаи искусственных задержек, создаваемых российскими инспекторами кораблям при прохождении Босфора. За сутки инспекцию проходят всего два-три судна вместо запланированных десяти. Приблизительно 120 судов ожидают прохождения Босфора в течение трех – пяти недель. По оценкам министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, всего за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского зерна", – пишет издание.

Как заявили Кулеба и Кубраков, задержки кораблей создаются представителями РФ: они сознательно замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию и даже отказываются работать в рабочее время. В то же время у России нет никаких ограничений, и ее корабли свободно передвигаются по Черному морю, подчеркивает издание. Именно поэтому, убежден автор, факты задержки судов могут стать правильным толчком для пересмотра зерновой инициативы в более глобальном масштабе.

"У Украины накопилось достаточно аргументов, чтобы апеллировать к международному сообществу с призывом расширить инициативу. Причем не обязательно апеллируя к доброй воле РФ: Киев может добиваться зеркального запрета на курсирование судов в направлении российских черноморских портов и оттуда", – отмечает журналист. Как пример он приводит прецедент морской блокады охваченной войной Югославии в начале 90-х годов ХХ в. Тогда было привлечено несколько десятков единиц флота и авиации, но блокада в итоге была преодолена.

"С Черным морем, учитывая его географическое положение, технически все проще. Ведь с внешним океаном оно соединяется через два узких горла – проливы Босфор и Дарданеллы, контролируемые страной – членом НАТО. Поэтому вопрос может стоять так: либо нулевой транзит для российских грузов через эти проливы, либо возвращение в Черном море к статус-кво 2021 года, то есть к свободному и безопасному передвижению всех судов, из любых пунктов отправления, под любым флагом", – резюмирует Январев.