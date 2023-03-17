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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Без восстановления контроля над островом Змеиный россияне экономически бы нас уничтожили – Буданов

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Оккупанты покинули Змеиный в конце июня 2022 год, назвав это "шагом доброй воли"
Оккупанты покинули Змеиный в конце июня 2022 год, назвав это "шагом доброй воли"
Фото: wikipedia.org

Без освобождения острова Змеиный в Черном море Россия экономически уничтожила бы Украину, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в документальном фильме трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле", который вышел 16 марта, сообщила пресс-служба ГУР.

"Без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", – сказал Буданов.

В ГУР отметили, что ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота военно-морских сил РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса "Нептун".

"Затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный – все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова от захватчиков. Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента – это знаменитые наши "Байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области и впервые их Украина применяла по-боевому по морским целям", – сказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, война России против Украины, морские порты Украины, ГУР Минобороны Украины, Алексей Неижпапа, Кирилл Буданов, остров Змеиный
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