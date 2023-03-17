Без восстановления контроля над островом Змеиный россияне экономически бы нас уничтожили – Буданов

"Без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", – сказал Буданов.
В ГУР отметили, что ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота военно-морских сил РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса "Нептун".
"Затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный – все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова от захватчиков. Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента – это знаменитые наши "Байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области и впервые их Украина применяла по-боевому по морским целям", – сказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.