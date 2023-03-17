Без восстановления контроля над островом Змеиный россияне экономически бы нас уничтожили – Буданов

Оккупанты покинули Змеиный в конце июня 2022 год, назвав это "шагом доброй воли" Фото: wikipedia.org

"Без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", – сказал Буданов.

В ГУР отметили, что ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота военно-морских сил РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса "Нептун".

"Затопление ракетного крейсера "Москва", уничтожение нескольких десантных кораблей, катеров противника, в целом нарушение логистики острова Змеиный – все это в дальнейшем повлияло на освобождение этого острова от захватчиков. Это касается морского компонента. Что касается воздушного компонента – это знаменитые наши "Байрактары" морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области и впервые их Украина применяла по-боевому по морским целям", – сказал командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неижпапа.

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