В Минобороны назвали 10 главных побед Украины за год полномасштабной войны с Россией

По словам Маляр, главные украинские победы это:

"Мы помним большую цену, которую наш народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто держит строй и продолжает защищать нашу родину", – добавила замминистра.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.