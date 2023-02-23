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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны назвали 10 главных побед Украины за год полномасштабной войны с Россией

Украина уже почти год дает отпор полномасштабному вторжению России
Украина уже почти год дает отпор полномасштабному вторжению России
Фото: EPA

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 23 февраля на брифинге назвала 10 главных побед украинских защитников за год полномасштабного вторжения Российской Федерации. Брифинг Маляр транслировало в YouTube "Военное телевидение Украины".

По словам Маляр, главные украинские победы это:

  • успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале–апреле 2022 года;
  • массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях;
  • изгнание российских оккупантов с Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте–апреле 2022 года;
  • уничтожение ракетного крейсера "Москва" – флагмана российского Черноморского флота в апреле 2022 года;
  • изгнание российских оккупантов с острова Змеиный в июне 2022 года;
  • уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне–августе 2022 года;
  • изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре–октябре 2022 года;
  • изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре–октябре 2022 года;
  • успешные действия украинской системы противовоздушной обороны в октябре 2022 – феврале 2023 года;
  • сдерживание российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 – феврале 2023 года.

"Мы помним большую цену, которую наш народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто держит строй и продолжает защищать нашу родину", – добавила замминистра.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Чернигов, Сумы, война, Донбасс, Херсонская область, Харьковская область, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, остров Змеиный, деоккупация
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