В Минобороны назвали 10 главных побед Украины за год полномасштабной войны с Россией

По словам Маляр, главные украинские победы это:
- успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале–апреле 2022 года;
- массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях;
- изгнание российских оккупантов с Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте–апреле 2022 года;
- уничтожение ракетного крейсера "Москва" – флагмана российского Черноморского флота в апреле 2022 года;
- изгнание российских оккупантов с острова Змеиный в июне 2022 года;
- уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне–августе 2022 года;
- изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре–октябре 2022 года;
- изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре–октябре 2022 года;
- успешные действия украинской системы противовоздушной обороны в октябре 2022 – феврале 2023 года;
- сдерживание российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 – феврале 2023 года.
"Мы помним большую цену, которую наш народ платит за свободу. Мы благодарим всех, кто держит строй и продолжает защищать нашу родину", – добавила замминистра.
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.