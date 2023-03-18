Eurofer призвал ужесточить санкции против экспорта российской металлопродукции в Евросоюз

Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС Фото: depositphotos.com

"Я обсуждал санкции против экспорта российской стали и сырья в ЕС с украинским бизнесом и "Метинвестом" в частности. Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС. Мы должны помочь. Это очень важно – помочь Украине выйти из этой ужасной ситуации, чтобы в Европе снова воцарился мир", – сказал Эггерт.

По его словам, санкции, которые сначала касались экспорта более 5 млн тонн российской металлопродукции, а затем полуфабрикатов и железорудного сырья, влияют и на работу компаний – членов ассоциации, которым в этих сложных условиях нужно найти ресурсы для производства.

"Это нелегкая задача, но ее нужно выполнить. Нам нужно перекрыть денежные потоки в Россию. Только это может рано или поздно закончить войну", – добавил гендиректор Eurofer.

Генеральный директор Acciaierie d’Italia в Таранто, совместного предприятия металлургической компании ArcelorMittal в Италии, Лючия Морселли отметила: "Европа потеряла около 20 млн тонн стали из Украины. Украинскую продукцию в ЕС заменил импорт из Азии, в частности из Индии, Кореи и Японии".

"Это было большим ущербом для Европы – открытие рынка для стали из азиатских стран, имеющих другую структуру затрат, другой экологический подход, другую стоимость рабочей силы, особенно стоимость энергоносителей. Для Европы это стало настоящим потрясением", – добавила она.