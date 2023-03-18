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Eurofer призвал ужесточить санкции против экспорта российской металлопродукции в Евросоюз

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Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС
Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer выступила за усиление санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт во время панельной дискуссии по поводу будущего Украины и вклада Италии в восстановление страны, прошедшей в Милане. Дискуссия состоялась на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на войне украинцев, организованном гуманитарной инициативой группы "Метинвест" "Спасаем жизнь", сообщили 17 марта в пресс-службе группы.

"Я обсуждал санкции против экспорта российской стали и сырья в ЕС с украинским бизнесом и "Метинвестом" в частности. Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС. Мы должны помочь. Это очень важно – помочь Украине выйти из этой ужасной ситуации, чтобы в Европе снова воцарился мир", – сказал Эггерт.

По его словам, санкции, которые сначала касались экспорта более 5 млн тонн российской металлопродукции, а затем полуфабрикатов и железорудного сырья, влияют и на работу компаний – членов ассоциации, которым в этих сложных условиях нужно найти ресурсы для производства.

"Это нелегкая задача, но ее нужно выполнить. Нам нужно перекрыть денежные потоки в Россию. Только это может рано или поздно закончить войну", – добавил гендиректор Eurofer.

Генеральный директор Acciaierie d’Italia в Таранто, совместного предприятия металлургической компании ArcelorMittal в Италии, Лючия Морселли отметила: "Европа потеряла около 20 млн тонн стали из Украины. Украинскую продукцию в ЕС заменил импорт из Азии, в частности из Индии, Кореи и Японии".

"Это было большим ущербом для Европы – открытие рынка для стали из азиатских стран, имеющих другую структуру затрат, другой экологический подход, другую стоимость рабочей силы, особенно стоимость энергоносителей. Для Европы это стало настоящим потрясением", – добавила она.

Контекст:

Принятый осенью 2022 года восьмой пакет санкций должен был расширить установленные ранее ограничения, но введенные санкции не повлияли на экспорт российской металлопродукции, так как ограничения не коснулись чугуна и ферросплавов. Кроме того, новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, а отдельных стальных полуфабрикатов – с 1 апреля и даже с 1 октября 2024 года.

Последний на данный момент, 10-й пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Евросоюз принял 24 февраля

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в ноябре 2022 года заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынкам. Об этом писала пресс-служба министерства.

Теги: Италия, санкции, экономика, промышленность, импорт, экспорт, Метинвест, металлургия, Милан, сталь, ферросплавы, ограничения
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