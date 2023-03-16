В Германии оштрафовали компанию, которая помогала России строить Крымский мост

Окружной суд Киля оштрафовал лицо, ответственное за компанию, за нарушение санкций ЕС против России. Прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила, что имеются достаточные подозрения в нарушении закона о внешней торговле и платежах.
В прокуратуре ранее уже подтвердили, что расследуют дело о доставке так называемого гидромолота для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю. Кроме того, сотрудники компании профессионально сопровождали использование инструмента.
Компания должна уплатить штраф в общем размере €1,3 млн. Постановление о наказании включает штраф в размере €18 тыс. в отношении лица, ответственного за компанию, а также конфискацию активов, "полученных в результате правонарушения".
Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
В апреле 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".
В МВД Украины заявили, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".
Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель номер один для ВСУ.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.