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В Германии оштрафовали компанию, которая помогала России строить Крымский мост

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Немецкую компанию наказали за содействие в строительстве моста в Крым
Немецкую компанию наказали за содействие в строительстве моста в Крым
Фото: EPA

Суд в Германии признал предприятие из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн виновным в продаже в Россию гидравлического молота для строительства Крымского моста. Об этом сообщается 15 марта на сайте немецкой программы новостей Tagesschau.

Окружной суд Киля оштрафовал лицо, ответственное за компанию, за нарушение санкций ЕС против России. Прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила, что имеются достаточные подозрения в нарушении закона о внешней торговле и платежах.

В прокуратуре ранее уже подтвердили, что расследуют дело о доставке так называемого гидромолота для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю. Кроме того, сотрудники компании профессионально сопровождали использование инструмента.

Компания должна уплатить штраф в общем размере €1,3 млн. Постановление о наказании включает штраф в размере €18 тыс. в отношении лица, ответственного за компанию, а также конфискацию активов, "полученных в результате правонарушения".

Контекст:

Мост через Керченский пролив Россия начала строить после аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.

В апреле 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту, если у них появится такая возможность. В Кремле заявление Данилова назвали "анонсированием теракта".

В МВД Украины заявили, что Крымский мост точно будет разрушен, "вопрос только в том, когда это произойдет".

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в интервью, вышедшем 14 июня, сказал, что Крымский мост – цель номер один для ВСУ.

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Германия, Крым, санкции, штраф, Крымский мост
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