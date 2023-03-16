В Германии оштрафовали компанию, которая помогала России строить Крымский мост

Немецкую компанию наказали за содействие в строительстве моста в Крым Фото: EPA

Окружной суд Киля оштрафовал лицо, ответственное за компанию, за нарушение санкций ЕС против России. Прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила, что имеются достаточные подозрения в нарушении закона о внешней торговле и платежах.

В прокуратуре ранее уже подтвердили, что расследуют дело о доставке так называемого гидромолота для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю. Кроме того, сотрудники компании профессионально сопровождали использование инструмента.

Компания должна уплатить штраф в общем размере €1,3 млн. Постановление о наказании включает штраф в размере €18 тыс. в отношении лица, ответственного за компанию, а также конфискацию активов, "полученных в результате правонарушения".