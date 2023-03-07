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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Пока Крымский мост стоит". Прокурор АРК рекомендовал уезжать в РФ и россиянам, и пророссийски настроенным украинцам

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Поночовный отметил, что подозрения вручаются коллаборантам в Крыму
Поночовный отметил, что подозрения вручаются коллаборантам в Крыму
Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

Руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 6 марта, что украинцам в АРК не нужно сдаваться, а ожидать деоккупации и затем помочь информацией о происходившем на полуострове.

"Проукраинским гражданам могу сказать, чтобы они не сдавались, ждали Украину и по возможности помогали. Нас ожидает огромный объем работы после освобождения Крыма, их информация оттуда, их доверие к нам крайне важны", – сказал он.

Прокурор АРК обратился и к тем жителям Крыма, которые не поддерживают Украину.

"Понаехавшим российским преступникам стоит помнить только одно: если они останутся в Крыму, то наказание однозначно будет. Для их безопасности лучше возвращаться "на болота". Даже украинцам с пророссийской позицией – чемоданы в руки и уезжайте, пока еще Крымский мост стоит", – заявил Поночовный.

Он также отметил, что его ведомство сообщает о подозрениях "должностным лицам, судьям, правоохранителям, которые с весны 2022 года назначаются на должности в Крыму, сотрудничающим с силовыми структурами [России] бизнесменам, пропагандистам".

"Наша задача – виновных наказать, а невиновных людей – не трогать", – подчеркнул Поночовный.

Контекст:

Россия оккупировала Крымский полуостров после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, прокуратура, украинцы, Крымский мост, подозрение, Игорь Поночовный, прокурор, деоккупация, россияне
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