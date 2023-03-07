"Пока Крымский мост стоит". Прокурор АРК рекомендовал уезжать в РФ и россиянам, и пророссийски настроенным украинцам

Поночовный отметил, что подозрения вручаются коллаборантам в Крыму Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

"Проукраинским гражданам могу сказать, чтобы они не сдавались, ждали Украину и по возможности помогали. Нас ожидает огромный объем работы после освобождения Крыма, их информация оттуда, их доверие к нам крайне важны", – сказал он.

Прокурор АРК обратился и к тем жителям Крыма, которые не поддерживают Украину.

"Понаехавшим российским преступникам стоит помнить только одно: если они останутся в Крыму, то наказание однозначно будет. Для их безопасности лучше возвращаться "на болота". Даже украинцам с пророссийской позицией – чемоданы в руки и уезжайте, пока еще Крымский мост стоит", – заявил Поночовный.

Он также отметил, что его ведомство сообщает о подозрениях "должностным лицам, судьям, правоохранителям, которые с весны 2022 года назначаются на должности в Крыму, сотрудничающим с силовыми структурами [России] бизнесменам, пропагандистам".

"Наша задача – виновных наказать, а невиновных людей – не трогать", – подчеркнул Поночовный.