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В РФ заявили о полном открытии Крымского моста для автомобилей. Одним из первых по нему проехал автобус с "грузом 200"

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В ролике среди первых авто на мосту виден автобус с надписью "Груз 200"
В ролике среди первых авто на мосту виден автобус с надписью "Груз 200"
Скриншот: СОЛОВЬЁВ / Telegram

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 23 февраля написал, что на Крымском мосту полностью восстановили движение по автодорожной части после того, как в октябре прошлого года он был поврежден в результате взрыва.

"Сегодня открылось движение по всем четырем новым пролетам левой стороны автодорожной части Крымского моста", – отметил он.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram опубликовал видео с первыми колоннами автомобилей, которые едут по открытым участкам моста.

В ролике видно, что одним из первых по мосту проехал микроавтобус с табличкой "Груз 200", которая означает, что в нем везут тела погибших оккупантов.

Контекст:

Утром 8 октября 2022 года произошли взрыв и пожар на незаконно построенном Россией Крымском мосту. От пожара пострадало железнодорожное полотно моста, были также разрушены несколько пролетов автомобильной части мостаВ РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Бастрыкин заявлял, отмечает болгарское агентство BTA, что грузовик, который подорвался на Крымском мосту, ездил среди прочего в Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, автомобили, взрыв, война, Сергей Аксенов, Владимир Соловьев, война России против Украины, Крымский мост, автомобиль, российские оккупанты
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