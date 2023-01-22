"Российская гибридная атака". Генпрокурор Болгарии опроверг причастность своей страны к взрыву на Крымском мосту

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет отношения к взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество Евросоюза", – написал он.

Колегите от Софийската градска прокуратура категорично установиха, че България * няма нищо общо с взрива на Кримския мост. Това е поредната руска хибридна атака срещу европейската общност * .

Контекст:

Взрыв и пожар на незаконно построенном Россией Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. От пожара пострадало железнодорожное полотно моста, были также разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Бастрыкин заявлял, отмечает болгарское агентство BTA, что грузовик, который подорвался на Крымском мосту, ездил среди прочего в Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.