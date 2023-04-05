Экспорт металлолома должен быть ограничен, дефицит угрожает национальной безопасности – эксперт

"Если у нас дефицит металлолома, то у нас есть проблема с производством. А на сегодня эта проблема стала еще более критично – учитывая, что сейчас предприятия находятся в очень тяжелом состоянии", – отметила она.

Колесникова акцентировала, что работающая металлургия – это вопрос национальной безопасности. Она убеждена, что Евросоюз поймет желание Украины защитить собственную экономику. По словам эксперта, металлолом из Украины не остается в ЕС, а отправляется в другие страны.

"Мы должны понимать, что Европейский союз не является конечной остановкой для металлолома. Если бы это была еще конечная остановка, мы бы поняли, что Евросоюз нам реально помогает, и все. Но это точка, через которую перенаправляют дальше этот металлолом. А это уже просто в обход правил и всего, чего только можно, – подчеркнула Колесникова. – Если мы не запустим экономику, никаких денег в мире не хватит для того, чтобы нас долго поддерживать. Поэтому это один из пунктов, который позволит не остановиться нашей экономике. Потому что металлургия – это экспорт, это валюта, это стабильность нашей, любой, но стабильность экономик".