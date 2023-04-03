В Украине нужно ограничить экспорт металлолома, чтобы предприятия не остановились – Федерация металлургов Украины

Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома могут быть инициированы на уровне государственной власти, заявил глава совета Федерации металлургов Фото: gmk.center

"На внутреннем рынке сейчас крайне сложно найти доступные объемы металлолома. Основная угроза, которую несет дефицит, – остановка металлургических предприятий. И Федерация металлургов Украины, и другие отраслевые объединения всегда настаивали на том, что нужно ограничивать экспорт металлолома, ведь в первую очередь должны быть удовлетворены потребности отечественных производителей", – сказал Беленький.

По его словам, в связи с военным положением Украина может защищать свои национальные интересы разными способами, и международные партнеры такие шаги одобрят.

"Украина должна защищать свои интересы. Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома – они укладываются в эту концепцию и могут быть инициированы на уровне государственной власти", – отметил эксперт.