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В Украине нужно ограничить экспорт металлолома, чтобы предприятия не остановились – Федерация металлургов Украины

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Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома могут быть инициированы на уровне государственной власти, заявил глава совета Федерации металлургов
Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома могут быть инициированы на уровне государственной власти, заявил глава совета Федерации металлургов
Фото: gmk.center

Украина из-за войны сократила заготовку металлолома, но увеличила его экспорт, это привело к дефициту сырья на металлургических предприятиях. Об этом заявил в комментарии "РБК-Украина" глава совета Федерации металлургов (ФМУ) Сергей Беленький.

"На внутреннем рынке сейчас крайне сложно найти доступные объемы металлолома. Основная угроза, которую несет дефицит, – остановка металлургических предприятий. И Федерация металлургов Украины, и другие отраслевые объединения всегда настаивали на том, что нужно ограничивать экспорт металлолома, ведь в первую очередь должны быть удовлетворены потребности отечественных производителей", – сказал Беленький.

По его словам, в связи с военным положением Украина может защищать свои национальные интересы разными способами, и международные партнеры такие шаги одобрят. 

"Украина должна защищать свои интересы. Ограничения или полный запрет на экспорт металлолома – они укладываются в эту концепцию и могут быть инициированы на уровне государственной власти", – отметил эксперт.

Контекст:

20 марта Государственное бюро расследований Украины сообщило, что на протяжении 2022–2023 годов в результате схем через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома.

В феврале 2023 года в ЕС вывезено уже около 15 тыс. тонн – это абсолютный рекорд. По сравнению с январем объемы выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

Теги: таможня, дефицит, экспорт, запрет, металлургия, Сергей Беленький, металлолом, власти
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