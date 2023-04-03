Блокада морских портов Украины создает дефицит продовольствия и влияет на мировую безопасность – The New York Times

"Морская блокада Россией черноморских портов Украины ограничила доставку самых ценных экспортных товаров – стали, зерна и удобрения – на международные рынки, создавая дефицит продовольствия, повышая цены и способствуя глобальной опасности", – подчеркнуло издание.
Авторы материала отметили, что заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций соглашение позволило экспортировать часть пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла из Украины, увеличивая поставки продовольствия в мире и усиливая экономику страны во время войны. Однако поставки железной руды и стали, обычно экспортируемые крупными грузовыми судами, полностью прекратились.
"Теперь продукцию нужно экспортировать по железной дороге, а такая логистическая альтернатива намного дороже и сложнее. Мировые цены на сталь также резко упали в 2022 году. Более того, большая часть угля, используемого для работы доменных печей, сейчас находится под контролем России или добывается вблизи линии фронта. Поэтому металлургическое производство – вторая по значимости отрасль страны после сельского хозяйства, на которую приходится 20% экспорта. Но производство стали в стране, которая в 2021 году занимала девятое место в мире, в 2022 году упало на 70%", – отметило издание.
Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.
Агентство Associated Press писало, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, так как они были вынуждены сократить географию своих клиентов.
Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.