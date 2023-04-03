Блокада морских портов Украины создает дефицит продовольствия и влияет на мировую безопасность – The New York Times

"Морская блокада Россией черноморских портов Украины ограничила доставку самых ценных экспортных товаров – стали, зерна и удобрения – на международные рынки, создавая дефицит продовольствия, повышая цены и способствуя глобальной опасности", – подчеркнуло издание.

Авторы материала отметили, что заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций соглашение позволило экспортировать часть пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла из Украины, увеличивая поставки продовольствия в мире и усиливая экономику страны во время войны. Однако поставки железной руды и стали, обычно экспортируемые крупными грузовыми судами, полностью прекратились.

"Теперь продукцию нужно экспортировать по железной дороге, а такая логистическая альтернатива намного дороже и сложнее. Мировые цены на сталь также резко упали в 2022 году. Более того, большая часть угля, используемого для работы доменных печей, сейчас находится под контролем России или добывается вблизи линии фронта. Поэтому металлургическое производство – вторая по значимости отрасль страны после сельского хозяйства, на которую приходится 20% экспорта. Но производство стали в стране, которая в 2021 году занимала девятое место в мире, в 2022 году упало на 70%", – отметило издание.