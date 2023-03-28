Международное сообщество должно объединиться и разблокировать украинские морские порты – EBA

Полная разблокировка морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов позволит Украине создать условия для роста промышленного производства и ВВП Украины, а также сохранить и восстановить тысячи рабочих мест и обеспечить уплату налогов и сборов в бюджет, что крайне важно для выполнения государством социальных, гуманитарных и оборонных функций в это сложное время, сказано в обращении.

"Открытие портов станет мощным фактором стабилизации курса гривны, поскольку обеспечит дополнительные значительные поступления валютной выручки. Бизнес решительно настроен поддерживать и развивать экономику Украины. Такую же решительность в действиях ожидает и от международных партнеров!" – говорится в заявлении ЕВА.

В ассоциации отметили, что блокада украинских портов сделала недоступными рынки, доставка к которым осуществляется морским транспортом. Отрицательный эффект в экономике сказывается потерей валютной выручки, невозможностью восстановления промышленного производства и уменьшением ВВП Украины. Этому влиянию подверглись также ключевые экспортные направления – агропромышленный комплекс, горно-металлургический и другие.

"Безусловно, "зерновой коридор" играет важную роль для поддержания мировой продовольственной безопасности. Однако важно акцентировать не только на полноценной работе "зерновой инициативы", но и добиться установления единых условий для перевозки всех грузов в Азово-Черноморском бассейне для Украины. И, конечно, лучшим решением будет полное разблокирование морских коммерческих перевозок в Черном море и открытие украинских портов для всех видов грузов. Для экспортных индустрий очень важно продлить полноценную работу и разблокировать логистические цепи", – подчеркнули в ассоциации.

В ЕВА констатировали: на сегодняшний день некоторые экспортные индустрии Украины переживают едва ли не самые тяжелые времена за историю независимой Украины. В частности, кризисное состояние пока у горно-металлургического комплекса: загруженность большинства предприятий упала более чем на 50% от довоенного уровня. Неполноценно используется и аграрный потенциал: около 10 млн тонн только сельскохозяйственной продукции не было отгружено на международные рынки.

"Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Турцию, Министерство иностранных дел и к вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову с предложением объединить усилия и содействовать реализации стратегии полного разблокирования украинских морских портов Черного моря для коммерческих перевозок всех видов грузов и реализации гарантий безопасности и свободы судоходства торговых судов в акватории Черного моря в соответствии с нормами современного международного права!" – резюмировали в ассоциации.