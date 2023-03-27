Открытие портов для зернового и металлургического экспорта даст Украине $600 млн валютных поступлений ежемесячно – эксперт

"Металлургическая отрасль имеет потенциал для быстрого восстановления в случае, если в дополнение к действующему экспортному "зерновому коридору" удастся открыть порты для экспорта товаров ГМК. Это усилит экономическую прочность государства, поскольку обеспечит поступление около $600 млн экспортной выручки в месяц и позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест", – отметил Николаенко.

По его словам, фактически предприятия отрасли сейчас работают на грани рентабельности для сохранения мощностей и рабочих мест. Одной из главных причин падения производства стали проблемы со сбытом продукции из-за блокирования морского экспорта, потому что к началу полномасштабной войны около 80% украинского металла производители поставляли за границу.

"Конечно, металлурги ищут альтернативные пути поставки своей продукции за границу и используют возможности железной дороги и речных портов. Однако из-за значительного увеличения железнодорожного тарифа (до 140% – для руды, угля и кокса и до 70% – для черных металлов) и дополнительных затрат на доставку продукции в порты ЕС стоимость логистики выросла в четыре – шесть раз", – указывает Николаенко.

Он акцентирует, что в 2021 году на ГМК приходилось 33% общего экспорта Украины на сумму $22 млрд. При этом вклад отрасли в ВВП достигал 10%. Соответственно, указанное сокращение металлургического производства и экспорта приводит к существенным потерям – ВВП страны в 2022 году рухнул почти на треть. Но если морские порты будут разблокированы, отрасль сможет вернуться к довоенным показателям.

"Поэтому группа "Метинвест" от имени всей отрасли призывает представителей власти, дипломатов и международных партнеров Украины приложить максимум усилий для того, чтобы открыть море для украинской стали, которая для всего мира уже стала символом украинской борьбы и несокрушимости", – резюмировал Николаенко.