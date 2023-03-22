Из Украины вышли еще четыре судна с зерном, они отправились и в Африку, и в Азию – Мининфраструктуры

"Зерновая инициатива": 17-е судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы. Балкер Deniz M доставит 30 тыс. тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию", – говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН в нуждающиеся страны Африки и Азии доставили более 5 млн тонн украинской пшеницы.
Также сегодня из украинских морских портов Пивденный, Черноморск и Одесса ("Большая Одесса") вышли три судна с 112,4 тыс. тонн агропродукции для Африки и Азии, объяснили в украинском ведомстве. В частности, балкер BC Callisto должен доставить в Алжир 30,5 тыс. тонн пшеницы, а балкер Ioannis Theo – 52 тыс. тонн пшеницы во Вьетнам.
"По "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 122 тыс. тонн агропродукции. С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 833 судна, которые экспортировали 25,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – отметили в министерстве.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн экспортного зерна.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября 2022 года и 18 марта 2023 года работу "зернового коридора" продлевали.