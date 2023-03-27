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Разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений – Федерация работодателей Украины

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В ФРУ указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и партнеры Украины
В ФРУ указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и партнеры Украины
Фото: depositphotos.com

Разблокировка экспорта через морские порты – один из ключевых вызовов для Украины и мира, а победа на море станет фундаментом для восстановления экономики страны и безопасности в целом регионе, говорится в исследовании Федерации работодателей Украины.

"Полная разблокировка портов даст Украине 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки и 135 млрд грн налоговых поступлений в год. Кроме того, это даст восстановление 0,5 млн рабочих мест, удешевление логистики и возобновление морского импорта угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2023–2024 годов", – говорится в исследовании.

В федерации подчеркнули: пока Украина потеряла более 60% товарооборота из-за блокирования портов, Россия наращивает товарооборот через порты: в 2022 году она перевезла более 250 млн тонн, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

В ФРУ указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и партнеры Украины, так как восстановление экономики позволит стране нарастить внутреннее финансирование военных расходов, а другим государствам – нарастить импорт в Украину товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, благодаря восстановлению рабочих мест снизится экономическое давление в странах, принимающих украинских беженцев. Именно поэтому Украина совместно с ООН, Турцией и ИМО, а также благодаря скоординированному с международными партнерами санкционному давлению должна разблокировать свободное судоходство в Черном море, убеждены авторы исследования.

"В случае невозможности полной деблокады портов применить зеркальные механизмы к азово-черноморским портам России. А именно – блокада всех грузов, кроме агропродукции, полная проверка всех судов, следующих в Россию / на аннексированные территории Украины, а также объявление всех акваторий портов России зоной военных рисков", – резюмируют в ФРУ.

Контекст:

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) и к Турции с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. А если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские, отметили авторы обращения.

Теги: Россия, Украина, налоги, Турция, ООН, санкции, ВВП, экономика, Черное море, импорт, экспорт, товарооборот, блокада, война России против Украины, ФРУ, финансы, Федерация работодателей Украины, блокирование, корабли, судоходство, морские порты Украины, море, логистика
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