Разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений – Федерация работодателей Украины

"Полная разблокировка портов даст Украине 10% ВВП, $18 млрд валютной выручки и 135 млрд грн налоговых поступлений в год. Кроме того, это даст восстановление 0,5 млн рабочих мест, удешевление логистики и возобновление морского импорта угля для стабильного прохождения отопительного сезона 2023–2024 годов", – говорится в исследовании.

В федерации подчеркнули: пока Украина потеряла более 60% товарооборота из-за блокирования портов, Россия наращивает товарооборот через порты: в 2022 году она перевезла более 250 млн тонн, что почти на 3% больше, чем годом ранее.

В ФРУ указывают, что положительный эффект от разблокирования портов получат и партнеры Украины, так как восстановление экономики позволит стране нарастить внутреннее финансирование военных расходов, а другим государствам – нарастить импорт в Украину товаров с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, благодаря восстановлению рабочих мест снизится экономическое давление в странах, принимающих украинских беженцев. Именно поэтому Украина совместно с ООН, Турцией и ИМО, а также благодаря скоординированному с международными партнерами санкционному давлению должна разблокировать свободное судоходство в Черном море, убеждены авторы исследования.

"В случае невозможности полной деблокады портов применить зеркальные механизмы к азово-черноморским портам России. А именно – блокада всех грузов, кроме агропродукции, полная проверка всех судов, следующих в Россию / на аннексированные территории Украины, а также объявление всех акваторий портов России зоной военных рисков", – резюмируют в ФРУ.