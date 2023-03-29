Заблокированные черноморские порты – одна из самых больших проблем промышленных предприятий Украины – Associated Press

Авторы отмечают, что до войны металлургия была опорой экономики и занимала треть экспорта Украины. Но эту тенденцию разрушили российские войска, взявшие под контроль промышленные центры в Донецкой и Луганской области. Из-за войны завод работает не на полную мощность, треть из более чем 10 тыс. работников простаивает.

Associated Press объясняет, что вернуться к нормальному уровню производства "Запорожстали", как и многим промышленным предприятиям в Украине, мешают перебои со снабжением электроэнергией в результате российских ракетных атак, повреждения инфраструктуры и блокада черноморских портов.

В материале подчеркивается, что именно блокада является одной из самых больших проблем для "Запорожстали", работа которой прерывалась лишь дважды за ее почти 90-летнюю историю – во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения России в Украину. Теперь вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировки, но и производства и сырья.

Журналисты акцентируют, что до войны завод мог собрать партию стали, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два, из-за блокады портов сейчас доставка может занять три месяца и больше. Поэтому завод был вынужден сократить географию клиентов, рассказал агентству гендиректор "Запорожстали" Роман Слободянюк: ранее предприятие работало с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало в два раза меньше. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока, так как до войны примерно 90% металлургической продукции экспортировалось морем, потому что это было гораздо дешевле.

Сейчас комбинат ориентируется на ближайшие европейские страны и рынок США, куда можно доставлять продукцию через польские морские порты. В то же время украинский KSE Institute подсчитал, что убытки украинского бизнеса в результате войны составляют $13 млрд. В 2022 году объем производства сократился примерно на треть, а в этом году Министерство экономики прогнозирует рост всего на 1%. По словам генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, возобновление цепей поставок, прежде всего разблокирование черноморских портов, оживит компанию.