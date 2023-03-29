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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заблокированные черноморские порты – одна из самых больших проблем промышленных предприятий Украины – Associated Press

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Из-за войны завод работает не на полную мощность, треть из более чем 10 тыс. работников простаивает
Из-за войны завод работает не на полную мощность, треть из более чем 10 тыс. работников простаивает
Фото: EPA

Заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, они вынуждены были сократить географию своих клиентов. Об этом пишут журналисты агентства Associated Press, которые побывали на заводе "Запорожсталь" группы "Метинвест" в Запорожье.

Авторы отмечают, что до войны металлургия была опорой экономики и занимала треть экспорта Украины. Но эту тенденцию разрушили российские войска, взявшие под контроль промышленные центры в Донецкой и Луганской области. Из-за войны завод работает не на полную мощность, треть из более чем 10 тыс. работников простаивает.

Associated Press объясняет, что вернуться к нормальному уровню производства "Запорожстали", как и многим промышленным предприятиям в Украине, мешают перебои со снабжением электроэнергией в результате российских ракетных атак, повреждения инфраструктуры и блокада черноморских портов.

В материале подчеркивается, что именно блокада является одной из самых больших проблем для "Запорожстали", работа которой прерывалась лишь дважды за ее почти 90-летнюю историю – во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения России в Украину. Теперь вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировки, но и производства и сырья.

Журналисты акцентируют, что до войны завод мог собрать партию стали, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два, из-за блокады портов сейчас  доставка может занять три месяца и больше. Поэтому завод был вынужден сократить географию клиентов, рассказал агентству гендиректор "Запорожстали" Роман Слободянюк: ранее предприятие работало с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало в два раза меньше. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока, так как до войны примерно 90% металлургической продукции экспортировалось морем, потому что это было гораздо дешевле.

Сейчас комбинат ориентируется на ближайшие европейские страны и рынок США, куда можно доставлять продукцию через польские морские порты. В то же время украинский KSE Institute подсчитал, что убытки украинского бизнеса в результате войны составляют $13 млрд. В 2022 году объем производства сократился примерно на треть, а в этом году Министерство экономики прогнозирует рост всего на 1%. По словам генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, возобновление цепей поставок, прежде всего разблокирование черноморских портов, оживит компанию.

Контекст:

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков констатировал, что горно-металлургический сектор находится в состоянии тяжелого кризиса и работает всего на 15% своей мощности. По его словам, отрасль нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой. Основная причина резкого обвала – российская агрессия, приведшая к разрушению украинских предприятий, и обрыв логистических цепочек из-за блокирования черноморских портов для экспорта продукции.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: транспорт, Запорожье, экономика, Черное море, экспорт, Метинвест, металлургия, вторжение, Запорожсталь, блокада, торговля, российская агрессия, убытки, морские порты Украины, Юрий Рыженков
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