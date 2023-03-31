Федерация работодателей Украины призвала правительство активизировать работу по разблокировке черноморских портов

"За последний год грузооборот украинских портов упал на 60%. Вместе с тем порты России в Черном море только наращивают экспорт. Это позорная ситуация, когда страна-агрессор пользуется по сути свободным судоходством в Черном море и проливах, а Украина такой возможности лишена", – подчеркнул Олейник.

Он отметил, что полная разблокировка черноморских портов для Украины ускорит восстановление экономики, поэтому Верховная Рада и КМУ должны разработать план, как двигаться к указанной цели.

"Если удастся этого достичь, то это будет означать 500 тыс. рабочих мест в Украине и плюс 10% ВВП. Поэтому предлагаем правительству и ВРУ создать специальную рабочую группу для подготовки соответствующего позиционного обращения ко всем международным партнерам", – подчеркнул Олейник.