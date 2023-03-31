Федерация работодателей Украины призвала правительство активизировать работу по разблокировке черноморских портов

"За последний год грузооборот украинских портов упал на 60%. Вместе с тем порты России в Черном море только наращивают экспорт. Это позорная ситуация, когда страна-агрессор пользуется по сути свободным судоходством в Черном море и проливах, а Украина такой возможности лишена", – подчеркнул Олейник.
Он отметил, что полная разблокировка черноморских портов для Украины ускорит восстановление экономики, поэтому Верховная Рада и КМУ должны разработать план, как двигаться к указанной цели.
"Если удастся этого достичь, то это будет означать 500 тыс. рабочих мест в Украине и плюс 10% ВВП. Поэтому предлагаем правительству и ВРУ создать специальную рабочую группу для подготовки соответствующего позиционного обращения ко всем международным партнерам", – подчеркнул Олейник.
Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.
Агентство Associated Press писало, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, так как они были вынуждены сократить географию своих клиентов.
Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.