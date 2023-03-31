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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не может достроить новый атомный ледокол, потому что разбомбила поставщика уникальных конструкций – завод в Краматорске

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Ледокол "Россия" оккупантам точно не удастся достроить в срок из-за бомбардировок Краматорска
Ледокол "Россия" оккупантам точно не удастся достроить в срок из-за бомбардировок Краматорска
Фото: iceberg.org.ru / wikipedia.org

Новейший атомный ледокол "Россия", который должен был быть спущен на воду в 2027 году, не будет готов в срок из-за российских ударов по украинскому заводу, пишет 27 марта издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, план постройки ледокола предполагал, что крупные корпусные детали для ледокола – кронштейны гребных валов, ледовый зуб, кронштейны пера руля – поставит украинский завод "Энергомашспецсталь", расположенный в Краматорске Донецкой области.

Поставка этих конструкций была сорвана, поскольку украинское производство было уничтожено российскими оккупантами в мае 2022 года. Минобороны России 6 мая 2022 года в Telegram отчитывалось об ударах по этому заводу. 

В результате ракетно-бомбового удара, нанесенного РФ вечером 5 мая, по данным издания GMK Center, серьезные повреждения получил электросталеплавильный цех.

Кроме того, удар по заводу был нанесен оккупантами и 14 апреля. Было уничтожено оборудование кузнечно-прессового цеха завода. В частности, повреждены автоматизированные ковочные комплексы и насосно-аккумуляторная станция.

Кто и когда теперь сможет поставить для "России" элементы конструкции, неизвестно. В результате стоимость постройки ледокола может вырасти на 40–60% по сравнению с ранее обозначенной ценой в 128 млрд рублей (около 60,5 млрд грн).

Кроме того, сроки сдачи судна уже сейчас отстают от графика и, скорее всего, оно не будет готово к 2027 году, отмечает издание. О ситуации с ледоколом, по данным "Коммерсанта", проинформирован президент РФ Владимир Путин.

Контракт на строительство ледокола "Россия" был заключен в апреле 2020 года. На середину марта 2023 года вместо 15% от общего объема плановых работ выполнено лишь 5%.

ПАО "Энергомашспецсталь" – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики и общего машиностроения. Продукция с маркой ЭМСС известна в более чем 50 странах мира.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. Они наносят ракетные удары по промышленной зоне и частному сектору, обстреливают центр города. Неоднократно ракеты попадали в учебные и медицинские учреждения.

Из-за обстрелов со стороны оккупантов оставаться в городе опасно, предупреждал еще летом 2022 года глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Удары продолжились и в 2023 году. Так, 1 февраля россияне нанесли удары ракетами по кладбищу, а вечером – по жилому дому в Краматорске. 20 марта и 25 марта оккупанты били ракетами по центру города.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донецкая область, оккупация, Краматорск, металлургия, машиностроение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, удары, российские оккупанты, деоккупация
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