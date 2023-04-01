Дефицит металлолома угрожает экономической безопасности Украины, власти должны запретить его экспорт – ICC Ukraine

"Вопрос с дефицитом металлолома стоял болезненно всегда. Украина, как и другие страны, которые находились в похожих ситуациях, всегда пыталась ограничить его экспорт с целью удовлетворить собственные потребности. Понятно, что используя это сырье на своих мощностях, мы обеспечиваем не только производство. Ведь это использование ресурса, который кумулятивно приносит значительно больший экономический эффект, чем его простая продажа", – заявил он.

Щелкунов рассказал, что объемы заготовки металлолома сократились из-за оккупации части Украины, в то же время экспортеры начали массово экспортировать металлолом в Европу под 5% пошлины.

"Даже в соглашении о зоне свободной торговли с ЕС мы имеем четко определенные правила, когда государство может ограничивать экспорт. И прежде всего – когда это вредит национальным интересам. Металлургия – это стратегическая отрасль, которая напрямую завязана на обороноспособности страны, больший форс-мажор представить трудно. ICC и ее украинский комитет всегда выступали за принципы свободной торговли без препятствий и ограничений. Но не в ущерб собственным экономическим интересам", – сказал эксперт.

По его словам, нужно постоянно следить за ситуацией с металлоломом и как только она выходит из под контроля, применять ограничение или полный запрет экспорта.

"Украина в мероприятиях по ограничению экспорта металлолома не одинока. Более 40 стран в мире различными рычагами ограничивают экспорт этого сырья, а в некоторых государствах вообще введен запрет на вывоз. Украина тоже должна пойти четким путем. Обеспечить собственные потребности, и когда балансы показывают, что есть излишки, спокойно их экспортировать. Но подчеркиваю: только в том случае, когда потребности украинской металлургии будут обеспечены", – отметил Щелкунов.