Украина заинтересована в открытии всех морских портов и расширении номенклатуры экспорта – замминистра финансов

"Порты Херсона, Николаева сейчас не используются, потому что из-за агрессии РФ против Украины заблокированы все морские торговые порты Украины, кроме портов Большой Одессы. Но они работают в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и РФ по экспорту зерновой продукции из Украины", – напомнил чиновник.

Он подчеркнул, что для экономики Украины важно возобновить работу портов и добавить новые позиции в номенклатуру экспорта.

"Украинская сторона неоднократно предлагала увеличить номенклатуру грузов, которые могли бы экспортироваться через украинские морские торговые порты. В первую очередь наша экономика заинтересована в экспорте железорудного сырья, поскольку Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров железной руды, и это важно для обеспечения работы горно-обогатительных комбинатов как Кривого Рога, так и Полтавской области", – пояснил Кава.