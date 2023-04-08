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Украина заинтересована в открытии всех морских портов и расширении номенклатуры экспорта – замминистра финансов

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Сегодня заблокированы все морские торговые порты Украины, кроме портов Большой Одессы
Сегодня заблокированы все морские торговые порты Украины, кроме портов Большой Одессы
Фото: odessa-life.od.ua

Для экономики Украины важно разблокировать работу морских портов, которые пока не работают из-за российской агрессии, и расширить номенклатуру грузов, прежде всего – добавив в нее железорудное сырье. Об этом рассказал в комментарии "Радіо Свобода" заместитель министра финансов Украины, бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.

"Порты Херсона, Николаева сейчас не используются, потому что из-за агрессии РФ против Украины заблокированы все морские торговые порты Украины, кроме портов Большой Одессы. Но они работают в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Турцией, ООН и РФ по экспорту зерновой продукции из Украины", – напомнил чиновник.

Он подчеркнул, что для экономики Украины важно возобновить работу портов и добавить новые позиции в номенклатуру экспорта.

"Украинская сторона неоднократно предлагала увеличить номенклатуру грузов, которые могли бы экспортироваться через украинские морские торговые порты. В первую очередь наша экономика заинтересована в экспорте железорудного сырья, поскольку Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров железной руды, и это важно для обеспечения работы горно-обогатительных комбинатов как Кривого Рога, так и Полтавской области", – пояснил Кава.

Контекст:

Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тыс. рабочих мест.

Агентство Associated Press писало, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, так как они были вынуждены сократить географию своих клиентов.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: экспорт, металлургия, Александр Кава, морские порты Украины
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