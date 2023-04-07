ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольский порт готовят к завозу российского оружия и вывозу краденого металла – депутат горсовета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Захватчики хотят сделать Мариуполь внутренним портом для связи с Ростовской областью и Краснодарским краем
Захватчики хотят сделать Мариуполь внутренним портом для связи с Ростовской областью и Краснодарским краем
Фото: radiosvoboda.org

Мариупольский порт оккупанты будут использовать для ввоза российского оружия и вывоза украденного в Украине зерна и металла. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в комментарии "Радіо Свобода".

"Для чего им это нужно? Для того чтобы наращивать ввоз военной техники в мариупольском направленим и вывозить металл и зерно, которое они воруют в Украине. И, по существу, это такие две цели. Они уже заявили о том, что будут возобновлять пассажирские перевозки. Но это, конечно, будет прикрытие – с одной стороны, завоз техники, а с другой – вывоз зерна и металла из комбината имени Ильича", – считает депутат.

Он объяснил, что автомобильным транспортом они не могут доставлять грузы и зерно с металлом автомобилями не вывезешь. Именно поэтому они ищут новые пути, и один из таких путей – сделать мариупольский порт внутренним для объединения с российскими приморскими регионами.

"То есть раньше порт работал с международными партнерами. А теперь они хотят его сделать внутренним портом для связи с Ростовской областью и Краснодарским краем. И налаживать именно внутреннюю логистику", – рассказал Забавин.

Контекст:

О том, что захватчики подготовили порт к работе, сообщал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко: он заявил 23 марта в Telegram, что восстановительные работы закончены и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами. Также Андрющенко отметил, что в марте в порт прибыло судно "Калевала". По классу это судно относится к "несамоходным плавучим казармам" и способно вместить 400 человек. По информации советника мэра, судно пришло из Ростова.

Группа морских экспертов Bosphorus Observer заявила, что Россия использует корабли-контейнеровозы для того, чтобы перевозить оружие из Сирии через Босфор вопреки международному запрету. Таким образом, Россия контролирует Черное море и может перевозить любое вооружение, в то время как морское судоходство Украины остается заблокированным.

Теги: Россия, Мариуполь, судоходство, морские порты Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
Названы самые модные тени для век в 2023 году. В тренде эпатажные и минималистичные варианты
Названы самые модные тени для век в 2023 году. В тренде эпатажные и минималистичные варианты
67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад
67-летний Гейтс показал фото с внучкой, которая родилась месяц назад
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (82330)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (70935)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (49325)
4
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена (48565)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (46297)
6
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (45294)
7
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (40862)
8
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (35629)
 
 
 
 