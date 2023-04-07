Мариупольский порт готовят к завозу российского оружия и вывозу краденого металла – депутат горсовета

"Для чего им это нужно? Для того чтобы наращивать ввоз военной техники в мариупольском направленим и вывозить металл и зерно, которое они воруют в Украине. И, по существу, это такие две цели. Они уже заявили о том, что будут возобновлять пассажирские перевозки. Но это, конечно, будет прикрытие – с одной стороны, завоз техники, а с другой – вывоз зерна и металла из комбината имени Ильича", – считает депутат.

Он объяснил, что автомобильным транспортом они не могут доставлять грузы и зерно с металлом автомобилями не вывезешь. Именно поэтому они ищут новые пути, и один из таких путей – сделать мариупольский порт внутренним для объединения с российскими приморскими регионами.

"То есть раньше порт работал с международными партнерами. А теперь они хотят его сделать внутренним портом для связи с Ростовской областью и Краснодарским краем. И налаживать именно внутреннюю логистику", – рассказал Забавин.