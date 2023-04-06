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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России начался первый суд над взятым в плен украинским военным

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Россия обвиняет Чередника в убийстве гражданского в Мариуполе
Россия обвиняет Чередника в убийстве гражданского в Мариуполе
Скрншот: Новости News / YouTube

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 44-летнего украинского морского пехотинца Антона Чередника, которого россияне взяли в плен. Об этом сообщили "Ґрати".

Как отмечает издание, это первый судебный процесс над украинским военным в российском суде, до этого все подобные дела слушались в судах так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По версии обвинения, вечером 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем якобы остановили двух жителей Мариуполя Донецкой области. Один из прохожих, Александр Пискунов, был застрелен.

По версии стороны обвинения, это сделал Чередником "на фоне ненависти к представителям русской национальности, сторонникам русского мира и лицам, поддерживающим суверенитет "ДНР".

Также Чередника, который служит в регулярной украинской армии в звании старшего сержанта, обвиняют в якобы жестоком обращении с гражданскими и "прохождении обучения для террористической деятельности".

Адвокат Чередника, Владимир Бакулов, в комментарии российскому порталу Activatica.org рассказал, что в ходе предварительного следствия украинский военный "в полном объеме признавал себя виновным", однако во время судебного заседания Чередник изменил позицию.

Контекст:

Чередник родился в Днепре, жил в Кривом Роге. Получил высшее образование, в браке родился ребенок, но сейчас Чередник разведен. Судимостей у него не было.

В марте 2016 года он пришел в Криворожский городской военный комиссариат добровольцем и вступил в ВСУ. Летом того же года, вместе с другими добровольцами 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ прошел обучение в 169-м центре сухопутных войск Украины "Десна" в Черниговской области.

После обучения Чередник заключил контракт на службу в ВСУ. Чердника отправили на базу отдыха "Тюльпан" в селе Луначарское Запорожской области, где дислоцировалось его подразделение. В начале 2017 года десантно-штурмовую роту 501-го батальона перебросили в Донецкую область. В 2019-м Антон Чередник продлил военный контракт еще на три года. В начале полномасштабного вторжения РФ он служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты в звании старшего сержанта.

4 апреля 2022 года Антон Чередник попал в плен, а уже 8-го числа его отправили в следственный изолятор Донецка. Тогда российская сторона сообщала о нескольких сотнях бойцов 501-го батальона, которые попали в плен под Мариуполем. Часть из них попыталась прорваться из окружения и оказалась в плену, а часть смогла отойти к заводу "Азовсталь", где в то время держали оборону бойцы батальона "Азов" и другие защитники города.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, Мариуполь, Ростов, плен, Азовсталь, украинский военный, ВСУ, война России против Украины, суд
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