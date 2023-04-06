В России начался первый суд над взятым в плен украинским военным

Как отмечает издание, это первый судебный процесс над украинским военным в российском суде, до этого все подобные дела слушались в судах так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По версии обвинения, вечером 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем якобы остановили двух жителей Мариуполя Донецкой области. Один из прохожих, Александр Пискунов, был застрелен.

По версии стороны обвинения, это сделал Чередником "на фоне ненависти к представителям русской национальности, сторонникам русского мира и лицам, поддерживающим суверенитет "ДНР".

Также Чередника, который служит в регулярной украинской армии в звании старшего сержанта, обвиняют в якобы жестоком обращении с гражданскими и "прохождении обучения для террористической деятельности".

Адвокат Чередника, Владимир Бакулов, в комментарии российскому порталу Activatica.org рассказал, что в ходе предварительного следствия украинский военный "в полном объеме признавал себя виновным", однако во время судебного заседания Чередник изменил позицию.