ВСУ существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Оккупанты раз в двое суток отваживаются напомнить о себе – ОК "Юг"

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", – заявила Гуменюк.

Она рассказала, что россияне отваживаются раз в двое суток обозначить свое присутствие на западной части косы, выдвигая на позицию артиллерийскую установку для обстрелов Днепровско-Бугского лимана. Таким образом оккупанты хотят создать впечатление, что контролируют морские транспортные пути.

"Однако устойчивого пребывания врага там [на косе] не фиксируется", – подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что россияне скапливаются ближе к восточной, материковой части Кинбурнской косы, где прикрываются мирными жителями.

ВСУ регулярно наносят удары по Кинбурнской косе В частности, об уничтожении там техники оккупантов в ОК "Юг" сообщали 3-го и 9 марта 2023 года. 30 марта Гуменюк сообщала, что российские захватчики опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией. ВСУ пока тоже не размещали свои позиции непосредственно на косе, уточнила она.