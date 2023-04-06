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ВСУ существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Оккупанты раз в двое суток отваживаются напомнить о себе – ОК "Юг"

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Силы обороны Украины вытеснили оккупантов с большей части территории Кинбурнской косы
Силы обороны Украины вытеснили оккупантов с большей части территории Кинбурнской косы
Фото: kinburn.com.ua (иллюстративное)

Российские оккупанты отброшены к материковой части Кинбурнской косы в Николаевской области и продолжают изредка беспокоить ВСУ артиллерийским огнем. Об этом 6 апреля в эфире национального телеканала "Еспрессо" рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, работа продолжается. А отчитываться будем немножко позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе", – заявила Гуменюк.

Она рассказала, что россияне отваживаются раз в двое суток обозначить свое присутствие на западной части косы, выдвигая на позицию артиллерийскую установку для обстрелов Днепровско-Бугского лимана. Таким образом оккупанты хотят создать впечатление, что контролируют морские транспортные пути.

"Однако устойчивого пребывания врага там [на косе] не фиксируется", – подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что россияне скапливаются ближе к восточной, материковой части Кинбурнской косы, где прикрываются  мирными жителями.

ВСУ регулярно наносят удары по Кинбурнской косе В частности, об уничтожении там техники оккупантов в ОК "Юг" сообщали 3-го и 9 марта 2023 года. 30 марта Гуменюк сообщала, что российские захватчики опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией. ВСУ пока тоже не размещали свои позиции непосредственно на  косе, уточнила она.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, оборона, Николаевская область, армия РФ, артиллерия, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, удары, Наталья Гуменюк, российские военные, российские оккупанты, россияне, кинбурн
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