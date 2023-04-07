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Турция выступила за снятие ограничений с экспорта зерна и удобрений из РФ для продления "зернового соглашения"

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Чавушоглу после переговоров с Лавровым согласился с российскими требованиями, которые РФ увязывает с продолжением работы "зернового коридора"
Чавушоглу после переговоров с Лавровым согласился с российскими требованиями, которые РФ увязывает с продолжением работы "зернового коридора"
Фото: EPA

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 7 апреля обсудили в Анкаре продолжение черноморской "зерновой инициативы", сообщает 7 апреля Reuters.

По сообщению агентства, Лавров в очередной раз увязал продление работы "зернового коридора" с выполнением ряда российских условий, в противном случае, по его словам, Украине придется использовать для экспорта зерна речные и сухопутные маршруты.

Чавушоглу, в свою очередь, заявил о важности действующего "зернового соглашения" и о намерениях Турции продлить его после середины мая. Глава МИД Турции согласился с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Эти вопросы, подчеркнул Чавушоглу, необходимо решить для дальнейшего продления "зерновой сделки".

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

МИД РФ несколько раз заявил о том, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем страны-оккупанта будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия. В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты. Кроме того, россияне просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли более 27 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, Сергей Лавров, Черное море, оккупация, экспорт, страна-агрессор, российская агрессия, Мевлют Чавушоглу, Анкара, война России против Украины, Черноморск, Босфор, МИД Турции, сделка, соглашение, российские оккупанты, зерно, зерновой коридор, удобрения
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