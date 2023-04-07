Турция выступила за снятие ограничений с экспорта зерна и удобрений из РФ для продления "зернового соглашения"

Чавушоглу после переговоров с Лавровым согласился с российскими требованиями, которые РФ увязывает с продолжением работы "зернового коридора" Фото: EPA

По сообщению агентства, Лавров в очередной раз увязал продление работы "зернового коридора" с выполнением ряда российских условий, в противном случае, по его словам, Украине придется использовать для экспорта зерна речные и сухопутные маршруты.

Чавушоглу, в свою очередь, заявил о важности действующего "зернового соглашения" и о намерениях Турции продлить его после середины мая. Глава МИД Турции согласился с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Эти вопросы, подчеркнул Чавушоглу, необходимо решить для дальнейшего продления "зерновой сделки".

18 марта 2023 года в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

МИД РФ несколько раз заявил о том, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем страны-оккупанта будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия. В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты. Кроме того, россияне просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.