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"Будем думать, нужна ли эта сделка". Лавров пригрозил, что Россия может пересмотреть свое участие в "зерновом соглашении"

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Если не будут сняты препоны на пути экспорта российских удобрений и зерна, РФ будет думать, нужна ли ей "зерновая сделка", отметил Лавров
Если не будут сняты препоны на пути экспорта российских удобрений и зерна, РФ будет думать, нужна ли ей "зерновая сделка", отметил Лавров
Фото: EPA

В МИД РФ пригрозили, что в случае невыполнения условий России в рамках "зернового соглашения" Москва может пересмотреть свое участие в сделке и будет работать вне рамок этой инициативы.

Об этом 7 апреля на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Мероприятие транслировалось в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"Были вынуждены, один раз продлив эту сделку на второй период (120 дней) и не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав "взывать к совести" тех, от кого это зависит, пойти на небольшое "обострение". Предложили продлить сделку только на 60 дней, – сказал Лавров. – Исходили из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, будем думать, нужна ли теперь эта сделка".

18 марта в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

МИД РФ несколько раз заявлял о том, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем страны-оккупанта будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия. В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты. Кроме того, россияне просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений. 

Чавушоглу согласился с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Эти вопросы, подчеркнул глава МИД Турции, необходимо решить для дальнейшего продления "зерновой сделки".

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/613539583643661/

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли более 27 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, Сергей Лавров, МИД России, экспорт, Мевлют Чавушоглу, ограничения, пресс-конференция, МИД Турции, сделка, судоходство, соглашение, зерно, удобрения
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