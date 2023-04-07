"Будем думать, нужна ли эта сделка". Лавров пригрозил, что Россия может пересмотреть свое участие в "зерновом соглашении"

Если не будут сняты препоны на пути экспорта российских удобрений и зерна, РФ будет думать, нужна ли ей "зерновая сделка", отметил Лавров Фото: EPA

Об этом 7 апреля на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Мероприятие транслировалось в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"Были вынуждены, один раз продлив эту сделку на второй период (120 дней) и не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав "взывать к совести" тех, от кого это зависит, пойти на небольшое "обострение". Предложили продлить сделку только на 60 дней, – сказал Лавров. – Исходили из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, будем думать, нужна ли теперь эта сделка".

18 марта в ООН подтвердили продление "зернового соглашения". Но в коммюнике, опубликованном на сайте организации, не было указано, на какой срок. В то же время вице-премьер-министр – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что его продлили на 120 дней.

МИД РФ несколько раз заявлял о том, что соглашение пролонгировано лишь на 60 дней, а дальнейшее участие в нем страны-оккупанта будет зависеть от выполнения ряда требований, которые выставила Россия. В частности, РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты. Кроме того, россияне просят восстановить работу аммиакопровода "Тольятти – Одесса" и разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Чавушоглу согласился с тем, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений должны быть устранены. Эти вопросы, подчеркнул глава МИД Турции, необходимо решить для дальнейшего продления "зерновой сделки".