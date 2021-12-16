ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Кисилевский: Положительным эффектом введения локализации станет создание более 60 тыс. рабочих мест в машиностроении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Кисилевский: Теперь, если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей
Дмитрий Кисилевский: Теперь, если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей
Фото: Кисилевський Дмитро / Facebook

С 2022 года в Украине на государственных тендерах при закупке городского и железнодорожного транспорта, а также коммунальной техники, продукции энергетического машиностроения и аэроспейса должно быть не менее 10% украинской составляющей, сообщил в комментарии "Апострофу" народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский, комментируя принятый сегодня Верховной Радой законопроект №3739 о локализации. Он сообщил, что этот порог будет повышаться каждый год на 5%, пока не достигнет 40%.

"Положительным эффектом введения локализации при публичных закупках станет создание более 60 тыс рабочих мест на машиностроительных предприятиях, увеличение на 8% налоговых поступлений и рост ВВП на 4% в среднесрочной перспективе", – сказал Кисилевский.

Политик объяснил, как будет работать новая норма при публичных закупках. 

"Теперь, если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей: развернуть в Украине производство или использовать украинские комплектующие. Таким образом, деньги налогоплательщиков будут работать на создание рабочих мест в Украине, а не за границей. Мы тем самым возвращаем здравый смысл в публичные закупки", – заявил он.

В то же время закон о локализации не будет распространяться на компании из ЕС, США и других стран, подписавших соглашение ВТО о публичных закупках, но для 80% закупок машиностроительной продукции – из Беларуси, Турции и Китая, которые не подписали соглашение, – это требование будет действовать, рассказал нардеп.

Он убежден, что локализация станет частью пакета инициатив, разрабатываемого  для стимулирования украинской промышленности парламентским комитетом по вопросам экономического развития.

"Должны как можно быстрее принять законы, которые позволят полноценно заработать индустриальным паркам. Украина все еще остается без Космической программы и без финансов на космос. А Экспортно-кредитное агентство из-за непонятной позиции Нацбанка не может предоставлять промышленным предприятиям инструменты, привычные для ЭКА у других странах. Эти вопросы нужно решить без промедлений, чтобы дать украинским промышленникам на равных конкурировать с иностранными компаниями", – заявил Кисилевский.

Закон о локализации вступит в силу через шесть месяцев после опубликования, в этот срок правительство должно разработать для его реализации подзаконные акты.

Теги: налоги, промышленность, импорт, ВТО, госзакупки, машиностроение, деньги, законопроект, Дмитрий Кисилевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Наташа, у вас тесто сбежало". Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте
"Наташа, у вас тесто сбежало". Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте
"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать
"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать
"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь
"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь
"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман
"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман
Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера
Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (165034)
2
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (164721)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (83956)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (52302)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (46366)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в ролике показала голый пах вблизи (43583)
7
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (39051)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38936)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS