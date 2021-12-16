Нардеп Кисилевский: Положительным эффектом введения локализации станет создание более 60 тыс. рабочих мест в машиностроении

Дмитрий Кисилевский: Теперь, если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей Фото: Кисилевський Дмитро / Facebook

"Положительным эффектом введения локализации при публичных закупках станет создание более 60 тыс рабочих мест на машиностроительных предприятиях, увеличение на 8% налоговых поступлений и рост ВВП на 4% в среднесрочной перспективе", – сказал Кисилевский.

Политик объяснил, как будет работать новая норма при публичных закупках.

"Теперь, если иностранная компания захочет продать украинскому государству трамвай, локомотив или турбину, она должна обеспечить наличие местной составляющей: развернуть в Украине производство или использовать украинские комплектующие. Таким образом, деньги налогоплательщиков будут работать на создание рабочих мест в Украине, а не за границей. Мы тем самым возвращаем здравый смысл в публичные закупки", – заявил он.

В то же время закон о локализации не будет распространяться на компании из ЕС, США и других стран, подписавших соглашение ВТО о публичных закупках, но для 80% закупок машиностроительной продукции – из Беларуси, Турции и Китая, которые не подписали соглашение, – это требование будет действовать, рассказал нардеп.

Он убежден, что локализация станет частью пакета инициатив, разрабатываемого для стимулирования украинской промышленности парламентским комитетом по вопросам экономического развития.

"Должны как можно быстрее принять законы, которые позволят полноценно заработать индустриальным паркам. Украина все еще остается без Космической программы и без финансов на космос. А Экспортно-кредитное агентство из-за непонятной позиции Нацбанка не может предоставлять промышленным предприятиям инструменты, привычные для ЭКА у других странах. Эти вопросы нужно решить без промедлений, чтобы дать украинским промышленникам на равных конкурировать с иностранными компаниями", – заявил Кисилевский.

Закон о локализации вступит в силу через шесть месяцев после опубликования, в этот срок правительство должно разработать для его реализации подзаконные акты.