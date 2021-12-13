Нардеп Кисилевский: Локализация – в повестке дня ВР на текущую сессионную неделю

Дмитрий Кисилевский: Ежегодно государство тратит на публичные закупки около 600 млрд грн, из них около 40% – на импортные товары. Это аномально много Фото: vinnitsa.top

"Ежегодно государство тратит на публичные закупки около 600 млрд грн, из них около 40% – на импортные товары. Это аномально много. Например, в ЕС доля импорта в публичных закупках составляет 8%, в США – 5%. Требование локализации – нормальная практика и в ЕС, и в США, и практически во всех других развитых экономиках мира. Из-за засилья импорта при публичных закупках особенно страдает украинское машиностроение. Законопроект №3739 предлагает решение этой проблемы: хочешь продать украинскому государству автобус, трамвай или локомотив? Пожалуйста, построй производство в Украине, приобрети комплектующие у украинских предприятий, найми на работу украинских граждан", – объяснил политик суть законопроекта.

Он добавил, что во время консультаций с Евросоюзом, который выступал против проекта закона, удалось достичь компромисса.

"На компании из стран-подписантов соглашения GPA (соглашения ВТО о публичных закупках), в частности ЕС и США, требование локализации не будет распространяться. Но для 80% публичных закупок продукции машиностроения, в том числе из Китая, Беларуси и Турции, не подписали GPA, локализация заработает", – сказал Кисилевский.